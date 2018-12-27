Diriliş Ertuğrul 130. bölüm fragmanı yayınlandı! Beybolat Bey kaosu!
Diriliş Ertuğrul 130. bölüm fragmanında Dragos'un baş karakter olarak katıldığı kaos ortamı, oba içerisinde karışıklık çıkarmaya neden olmuştur. Beybolat Bey ile Ertuğrul Beyi karşı karşıya getiren Dragos, sonunda Beybolat Bey'i zindanda öldürmüş ve kaos oluşmasına neden olmuştur. İşte, Diriliş Ertuğrul son bölümü ve yeni bölüm fragmanında yaşananlar hakkında bazı bilgiler
Diriliş Ertuğrul 130. yeni bölüm fragmanında Beybolat Bey ile Ertuğrul Bey arasındaki tartışma, Dragos'un ekmeğine yağ sürmüştür. Obada karışıklık yaratmak isteyen Dragos, zindana atılan Beybolat Bey'i öldürerek suçu oba beyinin üzerine yıkmaya niyetlenmiştir. Peki, Diriliş Ertuğrul 130. yeni bölüm fragmanında oba beyi bu durumun üstesinden nasıl gelecektir? İşte, Diriliş Ertuğrul 130. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 130. YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA NELER EKRANA GELECEK?
'Bir yerde eğer adalet yoksa emrin de hükmü yoktur' sözleriyle oba beyinin karşısında duran Beybolat Bey, oba beyi tarafından alpleriyle birlikte zindana atılmıştır. Bu durum Dragos için bulunmaz bir nimet olmuştur. Zindanda bir şekilde Beybolat Bey'i öldürmeyi başaran Dragos, İlbilge Hatun'u da dolduruşa getirmektedir.
Peki, oba beyi bu ağır ithamın altından nasıl kalkabilecek?
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Selcan’ın obasının Moğolların baskınına uğradığını ve beraberinde yaşananları anlatması, Ertuğrul ve Hayme’yi üzmüştü. Ama Ertuğrul’a Gündoğdu tarafından gönderilen mektupla, Ertuğrul onların güvende olduğunu öğrenmiş ve rahatlamıştı. Bu baskınları yapanın Albastı adında biri olduğu ve Albastı’nın da İlbilge’nin ağabeyi Beybolat olduğu anlaşılmıştı. Ancak bunu henüz kimse bilmiyordu. Ertuğrul, bunlar üzerine Aksakallılar ile görüşmüş ve Anadolu’da Moğollara karşı isyanı başlatmaya karar kılmıştı. Dragos ise tekrar güven kazanmak için İlbilgelere tuzak kurmuş ve bunun haberini de yine kendisi vermişti. Bu sayede Dragos, Zangoç kimliğiyle güven tazelemişti. Ertuğrul, Lais’in yaptıklarından sonra onun Dragos’un adamı olduğunu anlamış ve ona bunu itiraf ettirerek cezasını kesmişti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle