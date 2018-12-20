Diriliş Ertuğrul 128. son bölümünün ardından 129. bölüm fragmanı yayında!
Yayınlanan son bölümde düşmanlara sağlam bir mesaj veren Ertuğrul Bey, obasına ve ahalisine kastı olanlara uyarıda bulunmuştur. 128. son bölümde yaşanan olayların ardından 129. yeni bölüm fragmanında ise Albastı Beybolat'a uyarıda bulunan oba beyi, pusuya karşı dikkatli olunmasını söylemiştir. Peki, Diriliş Ertuğrul 129. yeni bölüm fragmanında ekrana gelen görüntülere göre Dragos'un planı ne olacak? İşte, yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler
Kurmayı planladığı pusuda altınları alarak aynı zamanda birçok kişiyi öldürme planı bulunan Dragos, planlarını kurmaya başlamıştır. İlbilge Hatun'u da Uranos'a kaçırtan Dragos, Kayı Obası'nda gerginliğe neden olmuştur. Peki, şimdi nasıl bir yol izlenecektir? İşte, Diriliş Ertuğrul 129. yeni bölüm fragmanı ve son bölümden bazı detaylar
129. YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Diriliş Ertuğrul'un 129. yeni bölüm fragmanında Dragos'un yolda pusu atacağını öngören oba beyi, bunu Albastı Beybolat Bey'e aktarmıştır. Beybolat'ın ise bundan hiçbir çekincesi yoktur. Ancak Dragos'un ne kadar sinsi planlar kuracağını bilememektedir. Peki, oba beyi her türlü tehlikeye karşı altınların sevkiyatı için nasıl bir önlem alacaktır?
İlbilge Hatun'u kaçıran Dragos, altınları da ele geçirebilecek midir? Oba beyi ve Albastı'nın buna tepkisi ne olacaktır?
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ertuğrul, Gündüz’ü fidye karşılığında kaleden kurtarmış ve bir oyun kurarak İlbilge’nin onların peşinden gelmesini sağlamıştı. Amacı ise, İlbilge’yi Gündüz’ün masumiyetine inandırmaktı. Obaya ise beklenmedik misafirler olan Selcan ve oğlu Süleyman gelmişti. Emir Bahaeddin, Gündüz’ün Ertuğrul tarafından Nikea’ya götürüldüğünü öğrenince, obaya baskın vermişti. Bununla da yetinmeyip Artuk’u zindana attırmıştı. Ancak herkes Ertuğrul’un Gündüz’ü Nikea’ya götürdüğünü düşünürken; Ertuğrul, Gündüz’ü Söğüt’te adaletin karşısına sağ salim çıkarmıştı. Ertuğrul, bu hamlesiyle tüm oyunları bertaraf etmiş ve Gündüz’ün masumiyetine İlbilge’yi ikna etmek olan Ertuğrul, neticesinde bu hedefinde muvaffak olmuş ve Gündüz, mahkemece aklanmıştı.
Gündüz’ün aklanmasıyla Kayılar ve Umuroğulları arasında nasıl bir bağ olacak? Selcan ve Süleyman’ın obaya gelişi, beraberinde neleri getirecek? Selcan’la birlikte gelen haber nedir ? Ertuğrul tarafından yenilgiye uğratılan Dragos’un yeni hamlesi ne olacak? Öte yandan Emir Bahaeddin, Ertuğrul’u sıkıştırmak için ne yapacak? Söğüt’e gelecek olan yeni kişi kim olacak? Ertuğrul tüm bu yaşanılanlara karşı nasıl bir tavır takınacak?
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