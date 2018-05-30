Diriliş Ertuğrul dizisinin son bölümünde aksiyon arttı! Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Diriliş Ertuğrul dizisi ekranlara gelen son bölümüyle izleyicilerine aksiyon ve gerilim dolu dakikalar yaşatmaya devam etti. Dizinin yayınlanan son bölümünde Günalp, Moğol casuslarını açığa çıkarabilmek için mücadele etti. Son bölümün bitmesinin hemen ardından yeni bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Diriliş Ertuğrul dizisi yayınlanan son bölümüyle izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatmaya devam etti. Dizinin yayınlanan son bölümünde Ertuğrul’un Ögeday’a tabi olmayı kabul ettikten sonraki hamlesi izleyicileri şoke etti. Son bölümün bitmesinin hemen ardından yeni bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Ertuğrul ve Noyan, vazife için birlikte yola çıkmak zorunda kalmışlardı. Bu yolculukta onlara tuzak kuran Romanos’un cezası, Ertuğrul tarafından kesilmişti. Vuruşmada yara alan Bamsı ise, bir müddet sonra iyileşmiş ve yola Ertuğrul Bey’le devam etmişti. Sugay Hatun kaçırılmış ancak bir müddet sonra Günalp onu kurtarmayı başarmıştı. Almıla da bu meselede yardımcı olmuş ve bu sayede güven kazanmıştı. Ertuğrul, Moğol Han’ı Ögeday’ın karşısına çıkmış ve Ögeday’ın ona tabi olma isteğini kabul etmişti. Bunu hiç beklemeyen Noyan, oldukça şaşırmıştı.
Ögeday Han, kendisine tabi olan Ertuğrul Bey’e nasıl bir teklif yapacak? Ertuğrul, Ögeday’a tabi olduktan sonra nasıl bir yol izleyecek? Tüm bunlar yaşanırken nasıl bir haber gelecek? Almıla’nın hain planları nereye varacak? Günalp, Moğol casuslarını açığa çıkarabilmek için ne yapacak? Ertuğrul’un Ögeday’a tabi olmayı kabul ettikten sonraki hamlesi ne olacak?
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