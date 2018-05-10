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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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10.05.2018 - 09:22, Son Güncelleme:

Diriliş Ertuğrul 118. yeni bölüm fragmanında Noyan'dan rica ziyareti

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Diriliş Ertuğrul 118. yeni bölüm fragmanında Noyan'dan rica ziyareti

Diriliş Ertuğrul 118. yeni bölüm fragmanı, yayınlanan son bölümün ardından ekrana geldi. Oba beyinin türlü oyunlarla mücadele ettiği son bölümde, Sugay Hatun'un birden bire çıkagelip Osman Bey'in süt annesi olması, Kayı Obası'na ferahlık getirmiştir. Evladının acısını yaşayan Sugay Hatun, Diriliş Ertuğrul son bölümünde izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Peki, son bölümün ardından Diriliş Ertuğrul 118. yeni bölüm fragmanında Noyan'ın oba beyinden dileği neler olacaktır? İşte, son bölüm ve yeni bölüm fragmanı hakkında detaylı bilgiler

Diriliş Ertuğrul son bölümünde oba beyinin yanına katılan Tekfur Ares'in naaşının otağa gelmesinin ardından ortalık karışmıştır. Oba beyinin Tekfur Ares için intikam alacağını net bir dille ifade etmiştir. Son bölümün ardından 118. yeni bölüm fragmanında gündeme gelen bir diğer konu ise Noyan'ın oba beyini ziyareti olmuştur. Bir dileği olduğunu oba beyine ileten Noyan, Diriliş Ertuğrul 118. yeni bölüm fragmanında elçilik talebinde bulunmuştur. İşte, Diriliş Ertuğrul 118. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm hakkında detaylı bilgiler

YENİ BÖLÜMDE NOYAN KAPIDA

Dizide, Kayı Obasını kast ederek Türklerin derisini yüzeceğim ifadelerinde bulunan Noyan, yeni bölüm fragmanında oba beyinin otağına gelmiştir. Noyan'ı karşısında gören oba beyi, bu ziyaretin nedenini merak etmektedir. Ağzındaki baklayı çıkaran Noyan, oba beyine zoraki elçilik teklifinde bulunmuştur. Oba beyinin Ögeday Han için elçilik yapacağını dile getiren Noyan, bunun için uzun bir yola çıkacaklarını söylemiştir.

ÖGEDAY HAN KİMDİR?

Ögeday Han 7 Kasım 1186 ile 11 Aralık 1241 tarihleri arasında yaşamıştır. Cengiz Han'ın oğullarından biri ve mirasçısıdır. Cengiz Han'dan sonra Moğol İmparatoru olmuş ve babasının yarım bıraktığı fetihleri ve devlet düzenlemesini tamamlamıştır.

BU BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Heyecanın her hafta artarak sürdüğü Diriliş Ertuğrul dizisinin 117. bölümünde, Nice vakittir heyecanla beklenen Osman, nihayet doğmuş ve Kayı Obası’ndaki herkes büyük bir sevinç yaşamıştı. Ancak bu mutluluk pek uzun sürmemiş ve Halime’nin beklenmedik ölümüyle Kayı Obası’na büyük bir yas hâkim olmuştu. Bunun yanında eski düşman Noyan çıkagelmiş ve Ertuğrul’a karşı Tekfur Kritos ile iş birliği yapmak üzere buluşmuştu. Tekfur Kritos ise Marya’nın kendisine
İhanet ettiğini öğrenmiş ve onun cezasını kesmişti… Tekfur Kritos'un son hamlesi ise Ares'i öldürmek oldu.

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