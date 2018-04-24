Diriliş Ertuğrul 116. yeni bölüm fragmanı bekleniyordu..Önemli açıklama geldi
Diriliş Ertuğrul geçtiğimiz hafta ekrana gelen Saadettin Köpek sahnesiyle çok konuşulmuş ve yeni bölüm fragmanı için meraklı bekleyiş başlamıştı. Dizinin ekrana gelmesinden kısa bir süre sonra ya da en geç pazar gününe kadar yeni bölüm fragmanı yayınlayan Diriliş Ertuğrul, bu kez izleyicilerini üzecek bir açıklamada bulundu. İşte, Diriliş Ertuğrul 116. yeni bölümü neden yok sorularını yöneltileceği o duyuru hakkında detaylı bilgiler
Diriliş Ertuğrul, 116. bölüm için dizinin yapımcısından önemli açıklama geldi. Sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapan Diriliş Ertuğrul ekibi, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi;
"Diriliş Ertuğrul'da yeni dömnem başlıyor. Yeni dönemle ilgili yaptığımız dekor ve prodüksiyon çalışmaları nedeniyle yayınımıza bir hafta ara veriyoruz. Büyük sürprizlerle dolu, nefesleri kesecek yeni bölümüyle Diriliş Ertuğrul 2 Mayıs Çarşamba saat 20.00'da TRT 1'de."
Son bölümde neler yaşanmıştı;
Köpek’in zulmüne maruz kalmamak için saraydan ayrılan Gıyaseddin ve Mahperi, Ertuğrul’un tavsiyesi üzerine Kayı Obası’na gelmişti. Ertuğrul ise, Köpek’in askerlerinin ele geçirdiği Kamyeri’yi kurtarmayı başarmıştı. Sonrasında Ertuğrul’un planı sayesinde Hüsameddin Karaca ve Togan, Köpek’in güvenini kazanmıştı. Obada ise Hafsa, gebeliğinden ötürü rahatsızlanmış ve Mahperi’nin önerisiyle Konya’ya şifahaneye gönderilmişti. Ahmet, imparatorun ordu vereceği haberini Kritos’a vermişti. Kamyeri’nin Ertuğrul tarafından kurtarıldığını öğrenen Köpek, öfkeden deliye dönmüştü. Marya ise Aydoğmuş’a gönderilecek bilgiyi verdiği sırada, Ahmet onun casusluk yaptığını öğrenmişti. Aydoğmuş, Günalp’ın gidişiyle meydanı boş bulmuş ve sultanla anasını öldürmek için, askerleriyle obaya saldırmıştı. Ertuğrul ise ulak kılığında Köpek’in otağına girmeyi başarmış ancak karşısında Günalp’ı bulmuştu…
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