Diriliş Ertuğrul 115. bölüm fragmanında Ertuğrul'un büyük hesaplaşması
Diriliş Ertuğrul dizisi yayınlanan 115. bölüm fragmanıyla izleyicilerine aksiyon dolu dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Ertuğrul’un Günalp ve Köpek’le olan hesaplaşmasında neler yaşanacak? İşte, Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Diriliş Ertuğrul dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Ertuğrul ve alplar, hedeflerine ulaşıp Köpek’in ordugâhından sağ salim çıkabilecekler mi? İşte, Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Köpek’in zulmüne maruz kalmamak için saraydan ayrılan Gıyaseddin ve Mahperi, Ertuğrul’un tavsiyesi üzerine Kayı Obası’na gelmişti. Ertuğrul ise, Köpek’in askerlerinin ele geçirdiği Kamyeri’yi kurtarmayı başarmıştı. Sonrasında Ertuğrul’un planı sayesinde Hüsameddin Karaca ve Togan, Köpek’in güvenini kazanmıştı. Obada ise Hafsa, gebeliğinden ötürü rahatsızlanmış ve Mahperi’nin önerisiyle Konya’ya şifahaneye gönderilmişti. Ahmet, imparatorun ordu vereceği haberini Kritos’a vermişti. Kamyeri’nin Ertuğrul tarafından kurtarıldığını öğrenen Köpek, öfkeden deliye dönmüştü. Marya ise Aydoğmuş’a gönderilecek bilgiyi verdiği sırada, Ahmet onun casusluk yaptığını öğrenmişti. Aydoğmuş, Günalp’ın gidişiyle meydanı boş bulmuş ve sultanla anasını öldürmek için, askerleriyle obaya saldırmıştı. Ertuğrul ise ulak kılığında Köpek’in otağına girmeyi başarmış ancak karşısında Günalp’ı bulmuştu…
Ertuğrul’un Günalp ve Köpek’le olan hesaplaşmasında neler yaşanacak? Ertuğrul ve alplar, hedeflerine ulaşıp Köpek’in ordugâhından sağ salim çıkabilecekler mi? Ahmet, Tekfur Kritos’u obaya saldırmamak hususunda oyalayabilecek mi? Obaya yapılan saldırı bertaraf edilebilecek mi? Mahperi ile Hayme ve Halime arasında neler yaşanacak? Gıyaseddin ve Mahperi, saraya dönebilecekler mi?
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