Dilber Ay kimdir?
Kendine has üslubuyla dikkatleri üzerine çeken Dilber Ay, konuk olarak katıldığı programlar ve açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Çeşitli beyaz perde projelerinde de yer alan Dilber Ay’ın hayatı merak ediliyor. Peki, Dilber Ay kimdir, eşi kim?
Dilber Ay, 1 Ocak 1956 tarihinde Kahramanmaraş’ta dünyaya geldi. Maddi imkanlar nedeniyle ilkokulu üçüncü sınıfa kadar okudu. Çocukluk yılları zor geçen Dilber Ay, 13 yaşında evlendirildi ancak evlenmeden önce Düzce'de bir ses yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. İlk evliliğini bitirdikten sonra bir kez daha evlenen Dilber Ay, geçtiğimiz yıllarda Flash TV'de yaptığı 'Kadere Mahkumlar' programıyla televizyon yüzü de oldu. İlk olarak radyoda tanınan Dilber Ay, Hacı Ağa şarkısıyla ismini geniş bir kitleye duyurdu. ‘Beynelmilel’ filminde oynadı ve ilk rolünde Altın Koza Ödülü’ne layık görüldü. Murat Şeker'in yönettiği 'Hayat Sana Güzel' isimli filmde rol aldı. 1998’de şimdiki eşi İbrahim Karakaş ile evlendi. Bir röportajında evliliğiyle ilgili konuşan Dilber Ay, “İlk günkü sevgi ve heyecan ikimizde de hâlâ var. Zaten olmasa bugünlere gelemezdik.” açıklamasında bulunmuştu.
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