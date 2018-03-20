Demetrios kimdir? Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin Demetrios'u Serdar Orçin'in hayatı

Demetrios, Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisini seyreden izleyicilerin araştırdığı isim oldu. Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde Bizans Kralı Konstantinos'un erkek kardeşi olarak karşımıza çıkan ve Serdar Orçin'in hayat verdiği Demetrios karakterinin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Demetrios kimdir? Dizide Demetrios nasıl bir karakter olacak? Demetrios karakterine can verecek olan Serdar Orçin kimdir ve kaç yaşındadır? İşte merak edilen detaylar...
DEMETRİOS KİMDİR?
1407 yılında doğan Demetrios'un babası Bizans İmparatoru II. Manuil'dir Anne tarafından büyükbabası Konstantin Dragaš'dır. Kardeşleri arasında imparatorlar VIII. İoannis ve XI. Konstantin yanında Mora despotları II. Theodoros Paleologos ve Thomas Paleologos ile Selanik despotu Andronikos Paleologos bulunur.
Osmanlı Sultanı II. Mehmed tarafından 29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul'un Fethi'nden sonra, Mora Bizans İmparatorluğu'nda arta kalan tek yer oldu. Başkentin düşüşü, Kantakuzinos ailesinin son üyelerinin özgür kalan bu son vilayetin yönetimini Paleologos'lardan almayı denemeleri için işaret oldu, I. Dimitrios Kantakuzinos'un torunu Manuil Kantakuzinos, Mora'da 1453 ile 1454 yılları arasında bir isyan başlattı. Ertesi yıl, Paleologos kardeşlerin kuvvetleri Osmanlı yardımıyla asi güçleri yok ettiler.Bu zaferden çok zaman geçmeden bu sefer Dimitrios ile Konstantin ile 1428 yılından beri Mora'yı yöneten kardeşi Thomas arasında bir iç savaş patlak verdi. Thomas, Dimitrios'u yerinden çıkartmaya yaklaşmışken, Dimitrios Osmanlı Sultanı II. Mehmed'in desteği ile 1460 yılında Mistra'yı kuşattı.
Osmanlılar, İtalya'ya kaçan Thomas ve ailesini kovaladıktan sonra, II. Mehmed Mora'yı "hiçbir ülkeyi yönetmeye muktedir bir adam" diyerek Demetrios'a vermeyi reddetti. Hayatını Adrianople sarayında geçirmesine izin verildi ve İmroz, Limni, Semadirek ve Taşoz adalarından vergi toplama imtiyazı verildi. II. Mehmed'in gözünden düştüğü 1467 yılına kadar onurlu bir esaret yaşadı. Sonra 1496 yılına kadar Dimetoka'ya sürgüne gönderildi. Tekrara saraya çağrıldı ama ertesi yıl boyunca hastalandı. Öldüğü 1470 yılından önce "David" ismiyle keşiş oldu.
DEMETRİOS KARAKTERİNİ CANLANDIRAN SERDAR ORÇİN KİMDİR?
1976 yılında dünyaya gelen Serdar Orçin aslen Bayburtlu'dur. Lise yıllarından itibaren tiyatroya ilgi duyan oyuncu, 1999 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden mezun oldu. 2000 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları girdi. Tiyatro kariyeri boyunca birçok farklı tiyatroda oyunlar sahneledi. Serdar Orçin'in çalıştığı tiyatrolar içinde İstanbul Devlet Tiyatrosu, D.A.T. production, Yayla Sanat Merkezi, Yeditepe Oyuncuları, İstanbul Kraliyet Tiyatrosu vardır.
Serdar Orçin, 2000 yılından bu yana birçok sinema filminde oynamıştır. Ulusal festivallerin yanı sıra Cannes, Montreal, BFI London gibi prestijli uluslararası festivallerde başarı kazanmış yapımlarda yer almıştır.
Son olarak Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan "Mehmed Bir Cihan Fatihi" adlı dizide Demetrios adlı karakteri canlandırmaktadır. Dizide hayat verdiği karakter, imparator Konstantinos’un kardeşi, Bizans ordularının kumandanıdır. Ağabeyine karşı içten içe duyduğu haset zamanla yeşerecek ve Bizans tahtına oturma hayalleri kurmasına yol açacaktır.
FİLM VE DİZİLERİ
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2017 - Mert
Oyunbozan 2016
Beş Kardeş 2014- (Kudret)
İtirazım Var 2014 Ferdi
Muhteşem Yüzyıl 2014 Sinan Paşa
Karnaval 2013 Ali Sinan (Alis)
Galip Derviş 2013 Ercan Karcı (Konuk Oyuncu)
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi 2012-2013 - Barbaros
Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 - 2013 - Onbaşı Sami
Gözetleme Kulesi - 2012 (Seslendirme)
İz - 2011 - Bekir
Devrimden Sonra - 2011
Mükemmel Çift Rafet Dereci
Haneler 2009
Ölüler 2008
Ali'nin Sekiz Günü 2008 Ali
Barda 45
Yolda / Rüzgar Geri Getirirse 2005 Sedat
Tombala 2005
Gümüş (dizi) 2005 Onur
Hayalet 2004 Yusuf
Bekleme Odası 2003 Kerem
Mühürlü Güller 2003 Esat
Abdülhamit Düşerken 2002 Mustafa Kemal
Gülbeyaz 2002 Tahir Demiroğlu
Sır Çocukları 2002 Ziya
Yazgı 2001 Musa
Köçek 2000
Artık Çok Geç 2000 Karslı
Oyunbozan 2016
Beş Kardeş 2014- (Kudret)
İtirazım Var 2014 Ferdi
Muhteşem Yüzyıl 2014 Sinan Paşa
Karnaval 2013 Ali Sinan (Alis)
Galip Derviş 2013 Ercan Karcı (Konuk Oyuncu)
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi 2012-2013 - Barbaros
Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 - 2013 - Onbaşı Sami
Gözetleme Kulesi - 2012 (Seslendirme)
İz - 2011 - Bekir
Devrimden Sonra - 2011
Mükemmel Çift Rafet Dereci
Haneler 2009
Ölüler 2008
Ali'nin Sekiz Günü 2008 Ali
Barda 45
Yolda / Rüzgar Geri Getirirse 2005 Sedat
Tombala 2005
Gümüş (dizi) 2005 Onur
Hayalet 2004 Yusuf
Bekleme Odası 2003 Kerem
Mühürlü Güller 2003 Esat
Abdülhamit Düşerken 2002 Mustafa Kemal
Gülbeyaz 2002 Tahir Demiroğlu
Sır Çocukları 2002 Ziya
Yazgı 2001 Musa
Köçek 2000
Artık Çok Geç 2000 Karslı
ALDIĞI ÖDÜLLER
Malatya Uluslararası film festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ( Eve dönüş - Sarıkamış 1915)
Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri En İyi Erkek oyuncu Ödülü ( Eve Dönüş - Sarıkamış 1915 )
Kemal Sunal Külrür Ve Sanat Ödülleri Yılın En İyi Tiyatro Oyuncusu (On İki Öfkeli Adam) 2015
Afife Tiyatro Ödülleri : Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu - Maskeliler - 2009
Antalya Altın Portakal Film Festivali : Jüri Özel Ödülü - Yazgı (film, 2001) - 2001
Ankara Uluslararası Film Festivali - Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu Ödulü - Yazgı (film, 2001) 2001
Çasot Jüri Özel Ödülü - Yazgı (film, 2001) - 2001
Sadri Alışık Ödülleri : Umut Veren Oyuncu Ödülü - Yazgı (film, 2001) 2002
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