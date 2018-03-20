Demetrios kimdir? Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin Demetrios'u Serdar Orçin'in hayatı

Demetrios, Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisini seyreden izleyicilerin araştırdığı isim oldu. Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde Bizans Kralı Konstantinos'un erkek kardeşi olarak karşımıza çıkan ve Serdar Orçin'in hayat verdiği Demetrios karakterinin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Demetrios kimdir? Dizide Demetrios nasıl bir karakter olacak? Demetrios karakterine can verecek olan Serdar Orçin kimdir ve kaç yaşındadır? İşte merak edilen detaylar...

DEMETRİOS KİMDİR?

1407 yılında doğan Demetrios'un babası Bizans İmparatoru II. Manuil'dir Anne tarafından büyükbabası Konstantin Dragaš'dır. Kardeşleri arasında imparatorlar VIII. İoannis ve XI. Konstantin yanında Mora despotları II. Theodoros Paleologos ve Thomas Paleologos ile Selanik despotu Andronikos Paleologos bulunur.

Osmanlı Sultanı II. Mehmed tarafından 29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul'un Fethi'nden sonra, Mora Bizans İmparatorluğu'nda arta kalan tek yer oldu. Başkentin düşüşü, Kantakuzinos ailesinin son üyelerinin özgür kalan bu son vilayetin yönetimini Paleologos'lardan almayı denemeleri için işaret oldu, I. Dimitrios Kantakuzinos'un torunu Manuil Kantakuzinos, Mora'da 1453 ile 1454 yılları arasında bir isyan başlattı. Ertesi yıl, Paleologos kardeşlerin kuvvetleri Osmanlı yardımıyla asi güçleri yok ettiler.Bu zaferden çok zaman geçmeden bu sefer Dimitrios ile Konstantin ile 1428 yılından beri Mora'yı yöneten kardeşi Thomas arasında bir iç savaş patlak verdi. Thomas, Dimitrios'u yerinden çıkartmaya yaklaşmışken, Dimitrios Osmanlı Sultanı II. Mehmed'in desteği ile 1460 yılında Mistra'yı kuşattı.

Osmanlılar, İtalya'ya kaçan Thomas ve ailesini kovaladıktan sonra, II. Mehmed Mora'yı "hiçbir ülkeyi yönetmeye muktedir bir adam" diyerek Demetrios'a vermeyi reddetti. Hayatını Adrianople sarayında geçirmesine izin verildi ve İmroz, Limni, Semadirek ve Taşoz adalarından vergi toplama imtiyazı verildi. II. Mehmed'in gözünden düştüğü 1467 yılına kadar onurlu bir esaret yaşadı. Sonra 1496 yılına kadar Dimetoka'ya sürgüne gönderildi. Tekrara saraya çağrıldı ama ertesi yıl boyunca hastalandı. Öldüğü 1470 yılından önce "David" ismiyle keşiş oldu.

DEMETRİOS KARAKTERİNİ CANLANDIRAN SERDAR ORÇİN KİMDİR?

1976 yılında dünyaya gelen Serdar Orçin aslen Bayburtlu'dur. Lise yıllarından itibaren tiyatroya ilgi duyan oyuncu, 1999 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden mezun oldu. 2000 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları girdi. Tiyatro kariyeri boyunca birçok farklı tiyatroda oyunlar sahneledi. Serdar Orçin'in çalıştığı tiyatrolar içinde İstanbul Devlet Tiyatrosu, D.A.T. production, Yayla Sanat Merkezi, Yeditepe Oyuncuları, İstanbul Kraliyet Tiyatrosu vardır.

Serdar Orçin, 2000 yılından bu yana birçok sinema filminde oynamıştır. Ulusal festivallerin yanı sıra Cannes, Montreal, BFI London gibi prestijli uluslararası festivallerde başarı kazanmış yapımlarda yer almıştır.

Son olarak Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan "Mehmed Bir Cihan Fatihi" adlı dizide Demetrios adlı karakteri canlandırmaktadır. Dizide hayat verdiği karakter, imparator Konstantinos’un kardeşi, Bizans ordularının kumandanıdır. Ağabeyine karşı içten içe duyduğu haset zamanla yeşerecek ve Bizans tahtına oturma hayalleri kurmasına yol açacaktır.

FİLM VE DİZİLERİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2017 - Mert

Oyunbozan 2016

Beş Kardeş 2014- (Kudret)

İtirazım Var 2014 Ferdi

Muhteşem Yüzyıl 2014 Sinan Paşa

Karnaval 2013 Ali Sinan (Alis)

Galip Derviş 2013 Ercan Karcı (Konuk Oyuncu)

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi 2012-2013 - Barbaros

Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 - 2013 - Onbaşı Sami

Gözetleme Kulesi - 2012 (Seslendirme)

İz - 2011 - Bekir

Devrimden Sonra - 2011

Mükemmel Çift Rafet Dereci

Haneler 2009

Ölüler 2008

Ali'nin Sekiz Günü 2008 Ali

Barda 45

Yolda / Rüzgar Geri Getirirse 2005 Sedat

Tombala 2005

Gümüş (dizi) 2005 Onur

Hayalet 2004 Yusuf

Bekleme Odası 2003 Kerem

Mühürlü Güller 2003 Esat

Abdülhamit Düşerken 2002 Mustafa Kemal

Gülbeyaz 2002 Tahir Demiroğlu

Sır Çocukları 2002 Ziya

Yazgı 2001 Musa

Köçek 2000

Artık Çok Geç 2000 Karslı

Oyunbozan 2016

Beş Kardeş 2014- (Kudret)

İtirazım Var 2014 Ferdi

Muhteşem Yüzyıl 2014 Sinan Paşa

Karnaval 2013 Ali Sinan (Alis)

Galip Derviş 2013 Ercan Karcı (Konuk Oyuncu)

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi 2012-2013 - Barbaros

Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 - 2013 - Onbaşı Sami

Gözetleme Kulesi - 2012 (Seslendirme)

İz - 2011 - Bekir

Devrimden Sonra - 2011

Mükemmel Çift Rafet Dereci

Haneler 2009

Ölüler 2008

Ali'nin Sekiz Günü 2008 Ali

Barda 45

Yolda / Rüzgar Geri Getirirse 2005 Sedat

Tombala 2005

Gümüş (dizi) 2005 Onur

Hayalet 2004 Yusuf

Bekleme Odası 2003 Kerem

Mühürlü Güller 2003 Esat

Abdülhamit Düşerken 2002 Mustafa Kemal

Gülbeyaz 2002 Tahir Demiroğlu

Sır Çocukları 2002 Ziya

Yazgı 2001 Musa

Köçek 2000

Artık Çok Geç 2000 Karslı

ALDIĞI ÖDÜLLER

Malatya Uluslararası film festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ( Eve dönüş - Sarıkamış 1915)

Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri En İyi Erkek oyuncu Ödülü ( Eve Dönüş - Sarıkamış 1915 )

Kemal Sunal Külrür Ve Sanat Ödülleri Yılın En İyi Tiyatro Oyuncusu (On İki Öfkeli Adam) 2015

Afife Tiyatro Ödülleri : Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu - Maskeliler - 2009

Antalya Altın Portakal Film Festivali : Jüri Özel Ödülü - Yazgı (film, 2001) - 2001

Ankara Uluslararası Film Festivali - Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu Ödulü - Yazgı (film, 2001) 2001

Çasot Jüri Özel Ödülü - Yazgı (film, 2001) - 2001

Sadri Alışık Ödülleri : Umut Veren Oyuncu Ödülü - Yazgı (film, 2001) 2002