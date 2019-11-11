Dayı filminin fragmanı yayınlandı! Dayı filmi ne zaman vizyona girecek?
Ufuk Bayraktar'ın yapımcılığını üstlendiği aynı zamanda baş rolünde yer aldığı Dayı filminin ilk fragmanı yayınlandı. İzleyenler tarafından merakla beklenen filmin fragmanı ile beraber, afişlerinin basılmasıyla, vizyona gireceği tarih de belli oldu. Şimdiden film için geri sayıma başlayanlar, Dayı'nın ne zaman sinemalara gireceğini sorguluyor. Peki, Dayı filmi ne zaman vizyona girecek? İşte, filmin vizyon tarihi ve fragmanı.
Serdar Özdemir'in yönetmen koltuğunda oturduğu Dayı filmi, beyaz perde için geri sayıma başladı. Youtube ve Ufuk Bayraktar'ın twitter adresi üzerinden yayınlanan ilk fragman, izleyenler tarafından beğeni topladı. Peki, Dayı filminin oyuncuları kimler? Filmin konusu ne? İşte, Dayı filmi ile ilgili merak edilenler.
DAYI FİLMİNİN FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
FİLM NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Oyuncu kadrosu ve konusu henüz açıklanmayan Dayı filmi, 2020 yılında beyaz perdede izleyici ile buluşacak. "Bir Adamın Hikayesi" sloganı ile duyurulan Dayı filminde Ufuk Bayraktar baş rolde yer alıyor. Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin, gerçek bir hayattan esinlenildiği tahmin ediliyor.
⚡️Eyvallah Kardeş ⚡️— Ufuk Bayraktar (@HoUfukbayraktar) November 11, 2019
Videomuzun uzun versiyon linki aşağıdadırhttps://t.co/t1Bar8o0Rv pic.twitter.com/O7JCLSyN11
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