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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.11.2019 - 21:48, Son Güncelleme:

Dayı filminin fragmanı yayınlandı! Dayı filmi ne zaman vizyona girecek?

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Dayı filminin fragmanı yayınlandı! Dayı filmi ne zaman vizyona girecek?

Ufuk Bayraktar'ın yapımcılığını üstlendiği aynı zamanda baş rolünde yer aldığı Dayı filminin ilk fragmanı yayınlandı. İzleyenler tarafından merakla beklenen filmin fragmanı ile beraber, afişlerinin basılmasıyla, vizyona gireceği tarih de belli oldu. Şimdiden film için geri sayıma başlayanlar, Dayı'nın ne zaman sinemalara gireceğini sorguluyor. Peki, Dayı filmi ne zaman vizyona girecek? İşte, filmin vizyon tarihi ve fragmanı.

Serdar Özdemir'in yönetmen koltuğunda oturduğu Dayı filmi, beyaz perde için geri sayıma başladı. Youtube ve Ufuk Bayraktar'ın twitter adresi üzerinden yayınlanan ilk fragman, izleyenler tarafından beğeni topladı. Peki, Dayı filminin oyuncuları kimler? Filmin konusu ne? İşte, Dayı filmi ile ilgili merak edilenler.

DAYI FİLMİNİN FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

FİLM NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Oyuncu kadrosu ve konusu henüz açıklanmayan Dayı filmi, 2020 yılında beyaz perdede izleyici ile buluşacak. "Bir Adamın Hikayesi" sloganı ile duyurulan Dayı filminde Ufuk Bayraktar baş rolde yer alıyor. Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin, gerçek bir hayattan esinlenildiği tahmin ediliyor.

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