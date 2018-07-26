Darısı Başımıza dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Gençlik dizisi Darısı Başımıza dün akşam 4. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Sürprizlerle dolu gelişmelerin yaşandığı Darısı Başımıza son bölüm finali ise kafalarda soru işareti bıraktı. Ozan ve Öykü’nün konuşmasına tanık olan Cem’in ne duyduğunu merak eden izleyiciler fragmanı sorguluyor. Peki, Darısı Başımıza dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Elimi Bırakma dizisi ekran macerasında dört haftayı geride bıraktı. Ozan Dolunay ve Elif Doğan'ın başrollerini paylaştığı dizinin son bölümünde Öykü’nün, Cem’le ayrıldığını ailesine açıklaması yeni bir kriz yarattı. Öykü ve Ozan arasında tansiyon giderek yükselirken Zerrin, Öykü’nün Cem’le evlenmek istememesini kabullenemedi. Finale ise Ozan ve Öykü’nün karşı karşıya geldiği anlar damga vurdu. İkilinin konuşmalarına tanık olan Cem’in tepkisini merak eden izleyiciler, Darısı Başımıza dizisinin yeni bölüm fragmanını sorguluyor.
Darısı Başımıza'nın 5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.
Darısı Başımıza’nın 4. bölümünde Öykü ve Cem’in ayrılmasından kendini sorumlu tutan Rüya onları barıştırmak için harekete geçer. Bunun için Merter’den yardım ister. Merter hemen bir plan yapar ve hep birlikte Öykü’ye bir sürpriz hazırlarlar. Bu arada Cem çok üzgündür, Öykü’nün kendisini neden bıraktığını anlamaya çalışır ve kendince sebebini bulur. Ne yapıp edip bu sorunu ortadan kaldıracaktır. Öykü için ailesini bile karşısına almaktan çekinmez. Cem’in bu hareketi Öykü’yü tekrar kazanmasını sağlayabilecek midir?
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