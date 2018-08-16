Danla Bilic kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in kim olduğu, özel yaşamı ve kariyeri son günlerde merak konusu oldu. Yaptığı sosyal medya paylaşımları sonrası gündeme gelen Danla Bilic'in kim olduğunu merak eden vatandaşlar, ünlü isim hakkında internette araştırma yapıyor. Peki, Danla Bilic kimdir?
YouTube'da yayınladığı makyaj videoları ile adından söz ettiren Danla Bilic, basında yer alan haberlerin ardından merak ediliyor. Danla Bilic'in adını daha önce duymayan ya da Danla Bilic hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, 'Danla Bilic kimdir?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, Danla Bilic hakkında merak edilen detaylar...
DANLA BİLİC KİMDİR?
Gerçek adı Neslihan Damla Akdemir olan Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde dümyaya geldi. Aslen Kütahyalı olan Danla Bilic, Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde lisans eğitimini sürdürüyor. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu olan YouTube’da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile milyonlarca kişiye ulaşsa da ilk olarak Twitter’da dikkatleri üzerine çekti.
Youtube'da paylaştığı makyaj videolarında yaptığı sert eleştirileriyle fenomen oldu. Samimi ve doğal kişiliği sayesinde kısa bir süre içerisinde bir milyon takipçiye sahip oldu. Paylaşmış olduğu videolara verdiği isimlerle de dikkatleri üzerine toplayan Danla Bilic, kendi makyaj markasını oluşturdu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle