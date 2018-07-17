Danla Bilic kimdir? İşte Danla Bilic'in sevgilisi
Youtuber Danla Bilic, adından söz ettirmeye devam ediyor. Makyaj videolarıyla kısa sürede yıldızı parlayan Danla Bilic, ünlü isimleri de kanalına konuk ediyor. Peki, Danla Bilic kimdir, kaç yaşında? İşte hakkında merak edilenlerin yanıtları!
Asıl adı Neslihan Damla Akdemir olan Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Kütahyalı olan Danla Bilic, Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde lisans eğitimini sürdürüyor. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu olan YouTube’da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile milyonlarca kişiye ulaşsa da ilk olarak Twitter’da dikkatleri üzerine çekti. Youtube'da paylaştığı makyaj videolarında yaptığı sert eleştirileriyle fenomen oldu. Samimi ve doğal kişiliği sayesinde kısa bir süre içerisinde bir milyon takipçiye sahip oldu. Paylaşmış olduğu videolara verdiği isimlerle de dikkatleri üzerine toplayan Danla Bilic, kendi makyaj markasını oluşturdu. Danla Bilic, mesleği nedeniyle "tatlıcı" ismini verdiği sevgilisini uzun süre sakladı. Bu nedenle takipçileri tatlıcının yüzünü çok merak ediyordu. İşte, Youtube fenomeni Danla Bilic'in tatlıcı sevgilisi Berat...
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