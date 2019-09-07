Daniolla Zanna kimdir, eşi kim?
İkinci sezon bölümleriyle kaldığı yerden devam eden MasterChef’in en çok konuşulan isimlerinden biri de Daniolla Zanna oldu. Sempatik tavırları ve ilginç yorumlarıyla hem stüdyodakileri hem de ekran karşısındaki gülümseten Daniolla Zanna’nın kariyerinin yanı sıra özel hayatı da merak ediliyor. Peki, Daniolla Zanna kimdir, eşi kim?
Danilo Zanna, 15 Nisan 1982 tarihinde İtalya’da dünyaya geldi. Üç kardeşten en küçüğü olan Danilo Zanna, ailesinin izinden gitti ve çeşitli restoranlarda çalışmaya başladı. İtalyan şef, eşi Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra Türkiye’ye yerleşmeye karar verdi.
Gündüz kuşağının tanınan ismi Zahide Yetiş'in programında şeflik yapan Danilo Zanna, daha sonra Planet Mutfak Kanalında 'İtalyan İşi' adında bir programı sunuculuğunu üstlendi. 2015 yılında sunuculuğunu Burcu Esmersoy ve Sinan Çalışkanoğlu'nun yaptığı talk-show programı Elin Oğlu’nda yer alan Danilo Zanna, Gumse Özay’ın başrolünde yer aldıığı Görümce isimli sinema filminde oynadı. Tuğçe Demirbilek ile 2012 yılında nikah masasına oturan Danilo Zanna’nın bir oğlu var.
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