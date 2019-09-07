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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.09.2019 - 15:50, Son Güncelleme:

Daniolla Zanna kimdir, eşi kim?

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Daniolla Zanna kimdir, eşi kim?

İkinci sezon bölümleriyle kaldığı yerden devam eden MasterChef’in en çok konuşulan isimlerinden biri de Daniolla Zanna oldu. Sempatik tavırları ve ilginç yorumlarıyla hem stüdyodakileri hem de ekran karşısındaki gülümseten Daniolla Zanna’nın kariyerinin yanı sıra özel hayatı da merak ediliyor. Peki, Daniolla Zanna kimdir, eşi kim?

Danilo Zanna, 15 Nisan 1982 tarihinde İtalya’da dünyaya geldi. Üç kardeşten en küçüğü olan Danilo Zanna, ailesinin izinden gitti ve çeşitli restoranlarda çalışmaya başladı. İtalyan şef, eşi Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra Türkiye’ye yerleşmeye karar verdi.

Gündüz kuşağının tanınan ismi Zahide Yetiş'in programında şeflik yapan Danilo Zanna, daha sonra Planet Mutfak Kanalında 'İtalyan İşi' adında bir programı sunuculuğunu üstlendi. 2015 yılında sunuculuğunu Burcu Esmersoy ve Sinan Çalışkanoğlu'nun yaptığı talk-show programı Elin Oğlu’nda yer alan Danilo Zanna, Gumse Özay’ın başrolünde yer aldıığı Görümce isimli sinema filminde oynadı. Tuğçe Demirbilek ile 2012 yılında nikah masasına oturan Danilo Zanna’nın bir oğlu var.

 

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