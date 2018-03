Damla Can kimdir? Survivor Damla kaç yaşında?

Sakin tavrına rağmen parkurlarda fırtınalar estiren Damla Can, 1990 yılında İstanbul’da doğdu. Genç yaşlarından itibaren sporla ilgilenmeye başlayan Damla Can, özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışıyor. Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri de veren Damla Can, aynı zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine topluyor. 2016 yılındaki Survivor yarışmasında finale kalan Damla Can, şampiyonluk fırsatını son anda kaybetmişti.

Şimdiye kadar oynadığı oyunlarda 32 galibiyeti, 15 mağlubiyeti bulunan Damla Can, 68 puanla ikinci sırada yer alıyor.

GİTMEDEN DESTEK İSTEDİ

Survivor 2018'in pek çok ismi gibi Damla Can da ıssız adaya gitmeden önce destek paylaşımında bulunmuştu. All Star tanıtımında “Tecrübelerimi yanıma aldım bu defa daha fazlası için gidiyorum." sözleriyle artık daha hazırlıklı olduğunun altını çizen Damla Can, jimnastik yaparken çekilmiş fotoğrafının altına şu notu düşmüştü: Bu zamana kadar en ufak mücadeleden kaçmadan her şeyimle sadece kendim oldum! Ve şimdi kocaman bir ailemle yeniden sizler için savaşıcam. Şimdi sıra bizde sizin gücünüzle bu sene her şey çok daha iyi olacak sabredin.