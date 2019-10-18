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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
18.10.2019 - 18:53, Son Güncelleme:

Damat Bayıldı'nın finalinde kim birinci oldu? İşte Damat Bayıldı'nın 14 18 Ekim haftasında kazanan yarışmacı

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Damat Bayıldı'nın finalinde kim birinci oldu? İşte Damat Bayıldı'nın 14 18 Ekim haftasında kazanan yarışmacı

Show TV ekranlarında yayınlanan Damat Bayıldı yarışması 18 Ekim tarihinde son kez izleyici karşısına çıktı. Pazartesi günü haftalık maratonununa başlayan Damat Bayıldı'nın cuma akşamı ekranlara gelen final bölümünde, doğru yemeği tahmin eden damat, ailesine 5 tam altını kazandırdı. Peki, Damat Bayıldı'nın finalinde kim birinci oldu? İşte Damat Bayıldı'nın 14 18 Ekim haftasında kazanan yarışmacı.

Onur Onur Büyüktopçu’nun sunuculuğunu üstlendiği Damat Bayıldı, 26 Ağustos tarihinde başlayan ekran macerasını noktaladı. Son kez ekranlara gelen Damat Bayıldı'da cuma akşamı final heyecanı yaşandı. Gelin ve kayınvalidelerin yarıştığı damatların ise yemeklerin tadına baktığı yarışmada, birinci olan yarışmacı puanlama sonrası belli oldu. İşte, Damat Bayıldı'nın son bölümünde haftayı birinci olarak kapatan isim...

DAMAT BAYILDI'DA KİM BİRİNCİ OLDU?

Damat Bayıldı'nın 18 Ekim'de yayınlanan 40. bölümünde haftanın finali gerçekleşti. Finalde yemeği doğru tahmin eden damat bey gün sonunda ailesine 3 puan kazandırdı. Damat Bayıldı'da bu hafta en çok puanı alıp altınların sahibi olan isimler Hanife Hanım ve Mavi Hanım oldu. Böylece Damat Bayıldı'da yarışmacılar 5 tam altını almaya hak kazandı.

FİNAL BÖLÜMÜNDE KİMLER YARIŞTI?

Gelin: Şüheda Hanım
Kaynana: Müjgan Hanım
Damat: Berkay Bey

Günün Menüsü:
Ispanaklı Tavuk Sarma
Domates Dolması

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