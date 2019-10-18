Damat Bayıldı'nın finalinde kim birinci oldu? İşte Damat Bayıldı'nın 14 18 Ekim haftasında kazanan yarışmacı
Show TV ekranlarında yayınlanan Damat Bayıldı yarışması 18 Ekim tarihinde son kez izleyici karşısına çıktı. Pazartesi günü haftalık maratonununa başlayan Damat Bayıldı'nın cuma akşamı ekranlara gelen final bölümünde, doğru yemeği tahmin eden damat, ailesine 5 tam altını kazandırdı. Peki, Damat Bayıldı'nın finalinde kim birinci oldu? İşte Damat Bayıldı'nın 14 18 Ekim haftasında kazanan yarışmacı.
Onur Onur Büyüktopçu’nun sunuculuğunu üstlendiği Damat Bayıldı, 26 Ağustos tarihinde başlayan ekran macerasını noktaladı. Son kez ekranlara gelen Damat Bayıldı'da cuma akşamı final heyecanı yaşandı. Gelin ve kayınvalidelerin yarıştığı damatların ise yemeklerin tadına baktığı yarışmada, birinci olan yarışmacı puanlama sonrası belli oldu. İşte, Damat Bayıldı'nın son bölümünde haftayı birinci olarak kapatan isim...
DAMAT BAYILDI'DA KİM BİRİNCİ OLDU?
Damat Bayıldı'nın 18 Ekim'de yayınlanan 40. bölümünde haftanın finali gerçekleşti. Finalde yemeği doğru tahmin eden damat bey gün sonunda ailesine 3 puan kazandırdı. Damat Bayıldı'da bu hafta en çok puanı alıp altınların sahibi olan isimler Hanife Hanım ve Mavi Hanım oldu. Böylece Damat Bayıldı'da yarışmacılar 5 tam altını almaya hak kazandı.
FİNAL BÖLÜMÜNDE KİMLER YARIŞTI?
Gelin: Şüheda Hanım
Kaynana: Müjgan Hanım
Damat: Berkay Bey
Günün Menüsü:
Ispanaklı Tavuk Sarma
Domates Dolması
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