Damat Bayıldı yarışmacısı Zeynep Yatkın kimdir?
Damat Bayıldı’nın yarışmacılarından biri de Zeynep Yatkın oldu. Tiktok uygulamasında söylediği rap şarkılarıyla tanınan Zeynep Yatkın’ın hayatına ilişkin bilgiler bir kez daha gündeme geldi. Peki, Damat Bayıldı yarışmacısı Zeynep Yatkın kimdir?
Zeynep Yatkın, 9 Eylül Pazartesi günü Damat Bayıldı programına dahil oldu. Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğunu üstlendiği Damat Bayıldı’ya manevi annem dediği Asuman Hanım ile katıldı. Asuman Hanım'ın ekranlarda sıkça yer alan yardımcı oyunculardan olması ise dikkat çekti.
Kendi kendine videolar çekerek eğlenen, iki çocuk annesi bir ev hanımı Zeynep Yatkın. Özellikle Ben Fero videoları büyük bir takipçi kitlesi yarattı.
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