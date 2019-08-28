Damat Bayıldı yarışmacıları kimler?
Gündüz kuşağı programı Damat Bayıldı, 26 Ağustos Pazartesi günü ekran macerasına başladı. Damat Bayıldı yarışmasının sunuculuğunu eski Yemekteyiz sunucusu Onur Büyüktopçu üstleniyor. Peki, Damat Bayıldı programının yarışmacıları kimler?
Damat Bayıldı yarışması formatı ve yarışmacılarıyla gündeme geldi. Yemek yarışmasında gelinler ve kayınvalideler karşı karşıya geliyor, damatlar puanlıyor, son sözü ise sunucu Onur Büyüktopçu söylüyor. Yeni gündüz kuşağı programının yarışmacılarının her biri farklı bir karaktere sahip. İşte, Damat Bayıldı yarışmacıları
Damat Bayıldı gelinleri
Şüheda
Damat Bayıldı yarışmacıları arasında yer alan Şüheda, daha önce Gözüm Sende ve Kısmetse Olur programlarıyla tanınan Emine Hanım’ın gelini.
Fatoş
Damat Bayıldı’nın en iddialı ve sivri dilli gelinlerinden olan Fatoş, oldukça farklı bir tarza sahip. Tuna hanımın gelini olan Fatoş gelin, eşinin kendi
yemeklerini beğeneceğinden emin.
Gülten
Damat Bayıldı’nın ikinci gün yarışmacısı olan Gülten, iddialı çıkışıyla diğer gelinlerin hedefi olmuştu. Gülten ve kayınvalidesi Nurten altlı üstlü oturuyor.
Diana
Damat Bayıldı'nın yabancı gelini Diana, Moldovalı. Kaynanası Tuna hanım ile aynı evde yaşıyorlar.
Damat Bayıldı damatları
Şehmus
Lokanta işletmecisi olan Şehmus, Kısmetse Olur ve Gözüm Sende yarışmalarıyla tanınıyor. Bir çocuk sahibi olan Şehmus, İstanbul'da yaşamaktadır.
Ferdi
Göğsünde büyük bir dövmesi olan Ferdi, hem hareketli hem heyecanlı bir kişiliğe sahip.
Batuhan
Samimi kişiliği ile dikkat çeken Batuhan, esprileriyle stüdyodakileri güldürüyor.
Damat Bayıldı Kayınvalideleri
Emine Hanım
Gözüm Sende programıyla tanınan Emine Hanım, bu kez gelini Şühedaile birlikte yarışmaya dahil oldu. Sert tavırları ile dikkat çeken Emine Hanım, sivri dili ile de tanınmakta.
Tuna Hanım
Genç kayınvalide Tuna Hanım tarzı ile yarışmada dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Moldovalı gelini ile aynı evde yaşıyor.
Rukiye Hanım
Güneş gözlüğü ile stüdyoda gezerek hem Onur Büyüktopçu’yu hem de ekran karşısındakileri şaşkına çeviren Rukiye Hanım, çok iyi bir aşçı ve gurme olduğunu iddia ediyor.
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