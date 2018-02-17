Cumali Akgül kimdir, kaç yaşında? Survivor’a nasıl dahil oldu?

Survivor 2018’de yarışacağı kesinleşen ilk isimlerden biri de Cumali Akgül olmuştu. Beyaz Show ile sesini duyuran Cumali Akgül, Beyazıt Öztürk’ün de desteğiyle Gönüllüler kadrosuna dahil olmaya hak kazanmıştı. İşte hırslı kişiliğiyle dikkatleri üzerine çeken Cumali Akgül’ün hayatına ilişkin merak edilenler!
Aslen Iğdırlı olan Cumali Akgül, 1985 yılında dünyaya geldi. Evli olan yarışmacı Cumali Akgül aslen Iğdır Suveren Köyü’ndendir. Yarışma öncesi bir çok defa yarışmaya başvurduğunu ancak hayallerinin Beyaz Show sayesinde gerçekleştiğini belirtmiştir. Iğdır’da çoban olarak geçimini sağlamaktadır. Survivor denemeleri daha önce sonuçsuz kalan Cumali Akgül, yarışmaya katılma hakkı elde edebilmek için yaklaşık 1600 km yol kat etti ve toplam 52 gün süren bir yolculuk gerçekleştirdi.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün