Cumali Akgül kimdir? Cumali Akgül kaç yaşında ve nereli?
Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor 2018'de yer alan isimlerden biri olan Cumali Akgül'ün kim olduğu merak konusu oldu. Yarışmadan elenmesine rağmen, hala en çok konuşulan isimlerden biri olan Cumali Akgül'ün kim olduğu ve yaşı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Cumali Akgül kimdir? Cumali Akgül kaç yaşında ve nereli?
Survivor'a katılmak için kilometrelerce yol yürümesi ile gündeme gelen Cumali Akgül, yarışmaya dahil olduktan sonra da yaşadığı polemiklerle adından sıkça söz ettiren bir isim. Yakın zaman önce Survivor'dan elenen Cumali Akgül'ün kim olduğunu ve özel yaşantısını merak eden vatandaşlar Cumali Akgül hakkında araştırma yapıyor. Peki, Cumali Akgül kimdir? Cumali Akgül kaç yaşında? İşte, Cumali Akgül hakkında merak edilen detaylar...
CUMALİ AKGÜL KİMDİR?
1986 yılında Iğdır'da dünyaya gelen Cumali Akgül, evli ve dört çocuk babasıdır. Daha önce defalarca Survivor’a başvuru yapan ancak kabul edilmeyen Akgül, Iğdır’dan İstanbul’a 50 günlük yürüme serüveninden sonra Beyazıt Öztürk’ün ısrarları ile Survivor 2018 Gönüllüler takımının yarışmacısı oldu.
Iğdır'ın Suveren Köyü’nden Cumali Akgül, Survivor yarışması için müracaatta bulundu. Müracaat ettikten sonra dikkat çekmek için bir hafta önce Iğdır’dan yola çıkan Cumali Akgül, Kars’a, ulaştı. Kars’tan Erzurum'a hareket eden Akgül, yürüyüşünü yarışmanın yayınlandığı televizyon kanalının önünde sonlandırdı.
Cumali Akgül Iğdır’dan İstanbul’a 50 gün boyunca yaklaşık 1600 km yol yürüyerek geldi. Survivor’a aşık olduğunu iddia eden Akgül, katıldığı Beyaz Show'a katıldı. Beyazıt Öztürk’ün ve Beyaz Show seyircisinin ısrarına dayanamayan Acun Ilıcalı, Cumali Akgül’ü Survivor kadrosuna dahil etti. Cumali Akgül’ün Survivor için fiziksel olarak yeterli olmadığını söyleyen Acun Ilıcalı, Beyazıt Öztürk’ün ısrarlarına dayanamadı. Ilıcalı; "Cumali kardeşim o kadar yol yürümüş gelmiş. Bundan sonra yürüyen hiç kimseyi almayacağımızı garanti ederek kendisini Survivor’a almaya karar verdik." dedi.
Cumali Akgül, Survivor'ın 10. haftasında eleme adaylarından biri olarak belirlendi ve eleme potasına çıktı. Yapılan SMS oylaması sonucu en az oyu alan isim olan Cumali Akgül, Survivor adasına veda ederek Türkiye'ye döndü.
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