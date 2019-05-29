Bağışlar Kansersiz Yaşam Derneği'ne!
Aras Bulut İynemli, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil ve Rıza Kocaoğlu gibi ünlü oyuncuların kadrosunda yer aldığı “Çukur” dizisinin ikinci sezon finaline özel gala gecesi düzenlendi.
“Çukur’da Umut Var” sloganıyla düzenlenen geceden elde edilen gelir Kansersiz Yaşam Derneği’ne bağışlandı. Çukur dizisinin ikinci sezon finali bir gala gecesiyle yapıldı. Önceki akşam İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda “Çukur’da Umut Var” sloganıyla düzenlenen, Ebru Akel’in sunuculuğunu üstlendiği gecede binlerce kişi final bölümünü tüm “Çukur” ekibi ile birlikte izledi.
Gecenin finalinde tüm oyuncular sahneye çıktı. Ekip, davetlilere “Çukur’da Umut Var” sloganını ve kanser hastası çocuklar için kök hücre ve kan bağışı farkındalığının önemini vurguladı. “Çukur” oyuncularının ve pek çok müzisyenin şarkı söylediği konserle başlayan geceden elde edilen gelir, Kansersiz Yaşam Derneği’ne bağışlandı.
Tüm dizi oyuncuları ve ekibi salona girmeden önce kırmızı halıda hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.
Dilan Çicek Deniz "Böyle bir ailenin, böyle bir işin içinde olduğum için çok mutluyum" dedi.10 yaşındaki Lara Mehmet, seyircilere duygu dolu anlar yaşattı. 1 yaşındayken çok ender görülen bir kanser hastalığını atlatan Lara, “Fly Me to the Moon”u söyledi.Mustafa Ceceli galaya eşi Selin İmer'le katıldı. İmer, kolundaki dövmenin anlamını soran muhabirlere gülümsemekle yetindi.
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