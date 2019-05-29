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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.05.2019 - 09:28, Son Güncelleme:

Bağışlar Kansersiz Yaşam Derneği'ne!

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Bağışlar Kansersiz Yaşam Derneği'ne!

Aras Bulut İynemli, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil ve Rıza Kocaoğlu gibi ünlü oyuncuların kadrosunda yer aldığı “Çukur” dizisinin ikinci sezon finaline özel gala gecesi düzenlendi.

Çukur’da Umut Var” sloganıyla düzenlenen geceden elde edilen gelir Kansersiz Yaşam Derneği’ne bağışlandı. Çukur dizisinin ikinci sezon finali bir gala gecesiyle yapıldı. Önceki akşam İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda “Çukur’da Umut Var” sloganıyla düzenlenen, Ebru Akel’in sunuculuğunu üstlendiği gecede binlerce kişi final bölümünü tüm “Çukur” ekibi ile birlikte izledi.

Gecenin finalinde tüm oyuncular sahneye çıktı. Ekip, davetlilere “Çukur’da Umut Var” sloganını ve kanser hastası çocuklar için kök hücre ve kan bağışı farkındalığının önemini vurguladı. “Çukur” oyuncularının ve pek çok müzisyenin şarkı söylediği konserle başlayan geceden elde edilen gelir, Kansersiz Yaşam Derneği’ne bağışlandı.

Tüm dizi oyuncuları ve ekibi salona girmeden önce kırmızı halıda hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

Bağışlar Kansersiz Yaşam Derneğine
Dilan Çicek Deniz "Böyle bir ailenin, böyle bir işin içinde olduğum için çok mutluyum" dedi.
Bağışlar Kansersiz Yaşam Derneğine
10 yaşındaki Lara Mehmet, seyircilere duygu dolu anlar yaşattı. 1 yaşındayken çok ender görülen bir kanser hastalığını atlatan Lara, “Fly Me to the Moon”u söyledi.
Bağışlar Kansersiz Yaşam Derneğine
Mustafa Ceceli galaya eşi Selin İmer'le katıldı. İmer, kolundaki dövmenin anlamını soran muhabirlere gülümsemekle yetindi.
Bağışlar Kansersiz Yaşam Derneğine
Bağışlar Kansersiz Yaşam Derneğine

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