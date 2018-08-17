Çukur dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı! İşte Çukur'un yeni sezon tarihi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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17.08.2018 - 21:07, Son Güncelleme:

Çukur dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı! İşte Çukur'un yeni sezon tarihi

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Çukur dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı! İşte Çukur'un yeni sezon tarihi

Çukur dizisinin yeni sezon fragmanı, sevilen dizinin takipçileri tarafından merakla beklenen konular arasında yer alıyor. Çukur dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Ekranlarda yayınlanmaya başladığı günden itibaren ilgiyle takip edilen Çukur dizisinin yeni sezon tanıtımında, dizinin yeni sezon tarihine ilişkin detaylarda yer alıyor. İşte, Çukur yeni sezon fragmanı.

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur muhteşem sezon finaliyle ekran yolculuğuna kısa bir ara vermişti. Sezon finalinde yüzüklerinde farklı semboller bulunan karakterlerin ortaya çıkmasıyla heyecanın giderek arttığı Çukur, yeni sezonuyla da ekrana damga vuracak. İşte, Çukur dizisinin yeni sezon tarihi.

Hafızalara kazınan Çukur dövmesinin farklı bir sembole dönüştüğü tanıtım Çukur’un ekrana gelecek heyecan dolu hikayesinden ipuçları verdi. Sezon finaliyle izleyicilerini merakta bırakan dizide farklı sembolleri olan yüzükleriyle dikkat çeken Karakuzular çetesi ile Koçovalıların arasındaki mücadele şimdiden heyecanla bekleniyor. Yüzüklerinde farklı bir sembolün göründüğü bu adamlardan Erkan Avcı’nın Çeto, Berkay Ateş’in ise Mahsun rolüne hayat vereceği Çukur yeni sezonuyla herkesi çok şaşırtacak!

Çukur dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı İşte Çukurun yeni sezon tarihi

Erkan Avcı ve Berkay Ateş Çukur'da!

Televizyon ve sinema dünyasının başarılı oyuncularından Erkan Avcı ve Berkay Ateş yeni sezonda Çukur ekibine katılan ilk isimlerden oldu.

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur’un yeni sezonda kadrosuna katılacak oyuncular netleşmeye başladı. Televizyon ve sinema dünyasının başarılı oyuncuları Erkan Avcı ve Berkay Ateş ekibe katılan ilk isimler oldu.

Geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan dizilerinden olan ve birçok unutulmaz “ilk”e imza atan Çukur’un yeni sezonu konuşulmaya devam ediyor. Final bölümü ile hayranlarını şaşkınlığa uğratan dizide en çok Çukur’u yerle bir eden, farklı sembolleri olan yüzükleriyle dikkat çeken karakterler merak ediliyordu. Koçovalılara kafa tutan bu adamlar yeni sezonda Karakuzular ismiyle karşımıza çıkacaklar. Erkan Avcı’nın Çeto, Berkay Ateş’in ise Mahsun rolüne hayat vereceği Karakuzular çetesi ile Koçovalılar arasındaki mücadele yeni sezonda Çukur’da tansiyonu yükseltecek.

Çukur’un büyük bir merak ve heyecanla beklenen yeni sezonu Eylül’de Show TV’de!

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