Çukur dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı! İşte Çukur'un yeni sezon tarihi
Çukur dizisinin yeni sezon fragmanı, sevilen dizinin takipçileri tarafından merakla beklenen konular arasında yer alıyor. Çukur dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Ekranlarda yayınlanmaya başladığı günden itibaren ilgiyle takip edilen Çukur dizisinin yeni sezon tanıtımında, dizinin yeni sezon tarihine ilişkin detaylarda yer alıyor. İşte, Çukur yeni sezon fragmanı.
Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur muhteşem sezon finaliyle ekran yolculuğuna kısa bir ara vermişti. Sezon finalinde yüzüklerinde farklı semboller bulunan karakterlerin ortaya çıkmasıyla heyecanın giderek arttığı Çukur, yeni sezonuyla da ekrana damga vuracak. İşte, Çukur dizisinin yeni sezon tarihi.
Hafızalara kazınan Çukur dövmesinin farklı bir sembole dönüştüğü tanıtım Çukur’un ekrana gelecek heyecan dolu hikayesinden ipuçları verdi. Sezon finaliyle izleyicilerini merakta bırakan dizide farklı sembolleri olan yüzükleriyle dikkat çeken Karakuzular çetesi ile Koçovalıların arasındaki mücadele şimdiden heyecanla bekleniyor. Yüzüklerinde farklı bir sembolün göründüğü bu adamlardan Erkan Avcı’nın Çeto, Berkay Ateş’in ise Mahsun rolüne hayat vereceği Çukur yeni sezonuyla herkesi çok şaşırtacak!
Erkan Avcı ve Berkay Ateş Çukur'da!
Televizyon ve sinema dünyasının başarılı oyuncularından Erkan Avcı ve Berkay Ateş yeni sezonda Çukur ekibine katılan ilk isimlerden oldu.
Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur’un yeni sezonda kadrosuna katılacak oyuncular netleşmeye başladı. Televizyon ve sinema dünyasının başarılı oyuncuları Erkan Avcı ve Berkay Ateş ekibe katılan ilk isimler oldu.
Geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan dizilerinden olan ve birçok unutulmaz “ilk”e imza atan Çukur’un yeni sezonu konuşulmaya devam ediyor. Final bölümü ile hayranlarını şaşkınlığa uğratan dizide en çok Çukur’u yerle bir eden, farklı sembolleri olan yüzükleriyle dikkat çeken karakterler merak ediliyordu. Koçovalılara kafa tutan bu adamlar yeni sezonda Karakuzular ismiyle karşımıza çıkacaklar. Erkan Avcı’nın Çeto, Berkay Ateş’in ise Mahsun rolüne hayat vereceği Karakuzular çetesi ile Koçovalılar arasındaki mücadele yeni sezonda Çukur’da tansiyonu yükseltecek.
Çukur’un büyük bir merak ve heyecanla beklenen yeni sezonu Eylül’de Show TV’de!
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