Çukur son bölümün ardından yeni bölümden ilk sahne yayınlandı.. İşte fragman öncesi ilk anlar..

Çukur yeni bölümden ilk sahnede Yamaç’ın yaşadıklarını sorgulayan Selim’in ona her şeyi anlatması için baskı yaptığı sahnede iki kardeşin duygu yüklü hesaplaşması izleyenleri derinden etkiliyor. Yamaç’ın, Selim’e gerçekleri itiraf edip edemeyeceği ise merakla bekleniyor.

Çukur 3. Sezon 16. Bölümünde (83. Bölüm); Çağatay Erdenet’in oyuna girmesiyle birlikte kartlar yeniden dağıtılacak. Yamaç’ın Çağatay karşısında ne yapacağı merak konusuyken Yamaç’tan önce davranan Azer herkesi şaşırtacak. Gizemli Erdenet ailesini en iyi tanıyan Efsun, Çağatay’ın sürpriz ziyaretiyle köşeye sıkışacak. Bir yandan yeni düşmanlarıyla baş etmenin yolunu arayan Koçovalılar bir yandan da Karaca’yı Azer’in evinden almaya çalışan Cumali’yi sakinleştirecek. Karaca’nın Cumali’nin karşısında durduğu anlar nefesleri kesecek. Vartolu’nun Türkiye'ye dönmeye çalışırken tanıştığı bir isim geçmişle ilgili yeni sorular doğuracak. Uzun bir maceranın sonunda babasının katilini öğrenen Vartolu'nun tepkisi izleyenlere duygu dolu anlar yaşatacak.

Çukur'un 3. Sezon 16. Bölümünde (83. Bölüm); Çağatay Erdenet'in müttefiklik teklifindeki sembolik altını kabul eden Yamaç, Mahsun'dan da patlayıcıları aldıktan sonra harekete geçiyor. Yamaç, Erdenet'e sözlü bir cevap vermek yerine, bir teslimatı yok etmeyi seçiyor. Sembolik altını ise patlama mahalline bırakarak cevabını iletiyor.