Çukur son bölümün ardından yeni bölümden ilk sahne yayınlandı

Çukur'un son bölümünde, Vartolu’nun dönüşü sadece Çukur için değil, Baykal için de bomba etkisi yaratır. Çukur’daki kayıplar Yamaç’ı derinden sarsar ve hayatını sorgulamasına yol açar. Kendini kapana kısılmış hisseden Yamaç, gidenlerin intikamını alabilmek için şaşırtıcı bir iş birliği yapacaktır. Aliço, Hale’yi öldürenin kim olduğunu araştırırken geçmişin gizemli perdesini de aralayacak. İdris ise Vartolu’nun tüm mahallelinin önünde İdris’in babası olduğunu itiraf etmesiyle derinden sarsılacak.

Son bölümde Yamaç ve Vartolu hazırladıkları plana Selim'i de dahil ederek Baykal'ın uzun zamandır yaptığı gibi onu kendi silahı ile vuruyorlar. Baykal'ın oğlu Nazım, Selim ile iş birliği yaparak babasını büyük bir tuzağın içine çekiyor. Vartolu'yu almak için gelen araca binen Yamaç ve adamları Baykal'ın Vartolu'yu öldürmek için yaptığı hamlenin boşa gitmesiyle büyük bir şok yaşıyor. Bu sırada Yamaç, Baykal'a yüzünü göstererek aslında neler yaşandığını özetliyor. İşte son bölümde yaşananların ardından yeni bölümde izleyicilerin karşısına çıkan ilk sahne