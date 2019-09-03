Çukur ne zaman başlayacak? Çukur dizisinin başlayacağı tarih açıklandı mı?
Çukur dizisinin başlayacağı tarih izleyiciler tarafından merak edilirken, internette yapılan aramalarda Çukur dizisinin oyuncu kadrosunda değişiklik olup, olmadığı da merak edilen bir diğer konu olarak dikkat çekiyor. Peki Çukur dizisi ne zaman başlayacak?
Çukur dizisinin bu yılki kadrosunda hangi oyuncuların yer alacağı henüz netlik kazanmazken, kanal tarafından da resmi bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz yılın başlangıç tarihine bakıldığında ise Çukur'un 3. sezonun Eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor.
İki sezon boyunca kadrosuna kimi zaman yeni isimleri dahil eden, kimi zamansa kadrosundan çıkardığı isimlerle gündeme gelen Çukur’un üçüncü sezonuyla ilgili şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. Mayıs ayında sezon finali yapan Çukur’un yeni sezonuna Mero’nun dahil olacağı iddia edildi. “Olabilir” şarkısı ile Türkiye'de de büyük ses getiren MERO, verdiği bir röportajda Çukur dizisini hayranlıkla izlediğini belirtmişti.
Çukur dizisinin Eylül ayında ekrana gelmesi bekleniyor. Ancak kanaldan ve dizinin yapımcılarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İkinci sezonun açılışını 18 Eylül'de yapan Çukur'un üçüncü sezonun yine eylülün en geç son hafta yayınlanması bekleniyor.
SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Koçovalılar arka arkaya yaşadıkları acı kayıpların ardından Akın Koçovalı’nın hapishaneden çıkmasıyla büyük bir mutluluk yaşayacak. Ancak Akın’ın aileye gelişi beraberinde pek çok soru işaretini de yaratacak. Azer ve Timsah’la işbirliği yapan Yücel, Koçovalıları yok etmek için elinden geleni yaparken Yamaç, sürpriz planıyla Yücel’e karşı bir adım önde olacak.
Çukur’un, İstanbul’un her bir köşesine yayılacağı bölümde görülen yeni bir siyah zarf ise tansiyonu yükseltecek. Bölümün finalinde yaşanan sürpriz gelişmeler ‘Çukur’u, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yepyeni bir döneme sürükleyecek. Geçtiğimiz sezon finalinde herkesin terk etmek zorunda kaldığı Çukur’da bu sefer kimlerin kalacağı, kimlerin gideceği ise büyük merak uyandıracak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle