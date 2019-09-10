Çukur dizisinin yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı... 'Uyanın! İdris Koçavalı ölmüş...'
Çukur dizisinin 3. sezonundan ilk sahne ekranlara geldi. Yayınlanan birinci bölüm fragmanında Cumali Koçavalı'nın sahnesi dikkat çekti. 'uyanın İdris Koçavalı ölmüş' diyerek kimsenin tutamadığı onu tutamadığı sahnede İdris'in diğer oğulları da bu sözleri duyuyor. Peki Çukur'un yeni sezonunda başka hangi detaylar var? İşte yayınlanan ilk fragman da meydana gelen olaylar
Çukur’da bir dönem kapanmıştır. İdris Koçovalı’nın “Çukur’u İstanbul’da sanırlar ama bilmezler İstanbul Çukur’dadır” sözleri mahallenin darmaduman olmuş sokaklarında yankılansa da o günlerden eser yoktur.
Çukur'un geçtiğimiz günlerde yayınlanan 3. sezon tanıtım fragmanında İdris Koçovalı'nın oğlu Yamaç tarafından vurulduğu sahne ile başlamış ve geçmiş sezonda final sahnesi olan hikaye kaldığı yerden devam etmişti. İdris Koçovalı'nın sürekli öldüğünü gösteren sahneler izleyiciler tarafından da merak edilirken, birinci bölümden detayların olduğu daha geniş bir fragman ekranlara geldi. Gelen görüntülerde Cumali Koçovalı'nın ölüm haberini aldıktan sonraki tepkisi dikkat çekiyor ve Cumali'yi hapishane de kimse tutamıyor..
Son olarak sakinleştirici yapılarak tutulabilen Cumali ile sahne sonlanıyor. Peki Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanında başka hangi detaylar var? İşte 3. sezon birinci bölümden dikkat çeken o anlar..
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle