Çukur dizisinin son bölümünün ardından yeni bölümden ilk sahne yayınlandı
Çukur dizisinin yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölümden ilk sahne ekranlara geldi. Yeni bölümden ilk sahnede Salih ve Saadet yaptığı duygusal konuşma dikkat çekiyor. Peki Çukur'un yeni bölümden ilk sahnesinde hangi detaylar var?
Çukur 3. Sezonun 10. Bölümünde (77. Bölüm); Efsun’un müdahalesiyle Yamaç ve Azer kapışmalarına kısa bir ara vermek zorunda kalırken Akın kendini eski müttefiklerine kabul ettirmenin bir yolunu arayacak. Kendisini kimin kurtardığını arayan Yamaç’ın kafası Nehir’in mahalleye sürpriz ziyaretiyle iyice karışacak. Aliço kendine gelip İdris’i sorunca bütün aile bir kez daha İdris’in yokluğuyla yüzleşmek zorunda kalacak.
Ziya’dan öğrendikleriyle birlikte kafasındaki soru işaretleri artan Vartolu’nun, babasının katiline bir adım daha yaklaşmak için neler yapacağı merakla beklenecek. Çukurlular mahalleye yapılacak bir saldırıya hazırken bu kez hiç beklemedikleri bir yerden vurulunca harekete geçecek ve karşılarında sürpriz bir isim bulacaklar.
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