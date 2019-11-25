Çukur dizisinin son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Pazartesi akşamları yayınlanan Çukur bu hafta 77. bölümü ile ekranlara geldi. Çukur'un son bölümünde Yamaç mahalleye gelen sürpriz misafiri karşısında şaşkına döndü. Heyecanlı bölüm sonrası Çukur'un haftaya yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Peki, Çukur dizisinin son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, merak edilenler.
Çukur dizisi, 25 Kasım akşamı Show TV ekranlarında yayınlandı. Son bölümde, Yamaç mahalleye gelen sürpriz misafiri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Peki Çukur'un son bölümünde başka neler oldu? Çukur'un 78. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Efsun’un müdahalesiyle Yamaç ve Azer kapışmalarına kısa bir ara vermek zorunda kalırken Akın kendini eski müttefiklerine kabul ettirmenin bir yolunu arayacak.
Kendisini kimin kurtardığını arayan Yamaç’ın kafası Nehir’in mahalleye sürpriz ziyaretiyle iyice karışacak. Aliço kendine gelip İdris’i sorunca bütün aile bir kez daha İdris’in yokluğuyla yüzleşmek zorunda kalacak. Ziya’dan öğrendikleriyle birlikte kafasındaki soru işaretleri artan Vartolu’nun, babasının katiline bir adım daha yaklaşmak için neler yapacağı merakla beklenecek.
Çukurlular mahalleye yapılacak bir saldırıya hazırken bu kez hiç beklemedikleri bir yerden vurulunca harekete geçecek ve karşılarında sürpriz bir isim bulacaklar.
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