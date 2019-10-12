Çukur dizisi bu hafta yayınlanmayacak mı? Çukur dizisi neden yok?
Çukur dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanın ardından dizinin takipçileri bu hafta neler olacağını merak ediyordu. Fakat dizinin yayın tarihinde değişiklik yaşandı. Peki Çukur dizisi bu hafta neden yayınlanmayacak? İşte dizinin yayınlanacağı tarih ve detaylar
Çukur dizisinin 21 Ekim pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümü öncesinde dizinin fragmanı yayınlanmış ve yayın tarihi belirlenmişti. Fakat kanal yönetimi aldığı karar ile dizinin bu hafta ertelenmesini istedi. Dizinin ertelenme sebebi ise Pazartesi akşamı Fransa-Türkiye milli maçının olması.
Çukur bir sonraki hafta 72. bölümü ile ekranlarda olacak.. İşte yayınlanan son fragman
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