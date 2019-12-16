Çukur 80. bölümde Kemal'e veda.. İşte yeni bölüm fragmanı
Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanları ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümünde Kemal'e veda ediliyor. Çukur 80. bölüm dikkat çeken bir diğer gelişme ise Vartolu'nun, Medet'le, Almanya'ya gitmesi oluyor. Peki Çukur yeni bölümde başka neler yaşanıyor? İşte detaylar
Yamaç’ın yapacağı hamlenin ardından harekete geçen Azer bulduğu desteklerle Çukur’un karşısına daha güçlü çıkacak. Azer’in saldırısı karşısında Yamaç’ın ne yapacağı merakla beklenecek. Mahalleye gelen tanıdık bir isim Koçovalılara hiç beklemedikleri bir destek sağlayacak. Yamaç ve Nehir arasında yaşanan sürpriz gelişmeler Yamaç’ı bir süre Çukur’dan uzaklaştıracak. Vartolu ve Medet’in aksiyon dolu Almanya macerası ise izleyenleri ekran başına kilitleyecek.
Azer ve Yamaç’ın arasında giderek yükselen gerilim ise bir Koçovalı’nın daha hayatını tehlikeye atacak.
"#çukur'u haritadan silecekmiş, Koçovalılar'ı yaşatmayacakmış!"@cukurdizi yeni fragmanı yayında! pic.twitter.com/w9onvIoPhJ— Show TV (@ShowTV) December 14, 2019
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