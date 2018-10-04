Çukur 37. bölüm fragmanında tüm ekip kafa kafaya
Çukur dizisi yayınlanan 37. bölüm fragmanıyla izleyicilerine aksiyon dolu dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Cumali ve Vartolu arasında ipler geriliyor. İşte, Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Cumali ve Salih’in hesaplaştığı tanıtımda kendini tanıtan Salih’e Cumali’nin yanıtı sert oluyor. Cumali’nin “Biz her veled-i zinaya Koçovalı deseydik işimiz vardı!” sözlerinin dikkat çektiği sahnede Yamaç, Cumali’yi durduruyor. Vartolu’nun “Sen benim anama küfrediyorsun, bu beğenmediğin Yamaç anamın mezarını yaptırıyor. Hanginiz daha delikanlı?” sözleri üzerine sinirlenen Cumali’nin yaşattığı gergin dakikalar heyecanı yükseltiyor. İşte, Çukur dizisinin 37. bölüm fragmanı.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Karakuzuların “Cumali ve Yamaç Koçovalı bulunmadıkça her gün Çukur’dan biri alınacak” sözü, Çukur’da büyük bir fırtınaya yol açar. Genç Efe'nin ölümünden kendini sorumlu tutan Yamaç, Çukur’u geri almaya kararlıdır. Ve Cumali’den tek bir şans ister; eğer kendi yöntemiyle Çukur’u toparlayamazlarsa Cumali’nin yolundan gideceklerdir. Bu esnada Vartolu da uğradığı saldırı sonrası yaralarını sarmaya çalışırken tanıştığı gizemli kişi onu derinden etkileyecektir. Yamaç, Vartolu ve Cumali'nin büyük buluşması heyecanla beklenecek.
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