Çukur 28. bölüm fragmanında İdris gövde gösterisi yapıyor
Çukur dizisi yayınlanan 28. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde düğün hazırlıklarının devam ettiği Çukur’da İdris, adeta Vartolu’ya gövde gösterisi yapıyor. İşte, Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Sezon finaline altı bölüm kala ‘Çukur’da taş üstünde taşın kalmayacağı büyük mücadele başlıyor. İdris Koçovalı’yı karşısına alan Vartolu’nun Sena’ya yardım etmesi Yamaç’ı da onun baş düşmanlarından biri haline getirir. Öfkeden gözü hiçbir şeyi görmeyen Yamaç, Sena ve Vartolu’dan hesap sorar. Bu yüzleşme büyük gelişmelerin de başlangıcı olur. Saadet’in evlenmemesi için her şeyi yapan Vartolu’nun hayati hatası Saadet’i ondan daha da uzaklaştırır. Düğün günü gelip çattığında ise beklenmedik bir olay tüm dengeleri alt üst eder ve mahallenin sakinlerinden biri Çukur’a veda etmek zorunda kalır.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Düğün hazırlıklarının devam ettiği Çukur’da İdris, adeta Vartolu’ya gövde gösterisi yapıyor. Vartolu’nun, “Oğlun diyor ya hani bir ince bağ var diye. Sizinle değil belki de bu hayatla aramdaki tek bağ o benim. O bağ benim çocukluğum. Şimdi sen o bağı koparırsan, ben insanlıktan çıkarım!” sözleriyle İdris’i uyardığı anlar dikkat çekiyor. Vartolu ve Yamaç’ın büyük bir kavgaya tutuştuğu heyecan dolu tanıtım, Çukur’daki dengelerin tamamen değişeceğinin sinyallerini veriyor.
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