Çukur 26. bölüm fragmanında ittifak kuruluyor
Çukur dizisi yayınlanan 26. bölüm fragmanıyla izleyicilerine aksiyon dolu dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Vartolu, Nazım ve Emrah arasında kurulan ittifak yeni bir mücadelenin başlangıcı olur. İşte, Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Çukur’un adamlarına dövmesini gösteren Vartolu “Benim sizden bir farkım yok. Ben de sizlerden biriyim!” sözleriyle şaşırtırken, Vartolu’nun yanına geçen adamlar İdris’in yüzüne bakamıyor. İdris’in olayların sorumlusu olarak gördüğü Selim’e, “Hepsini kontrol edecek olan da dertlerini dinleyecek olan da sensin. Sen ne yapmışsın? Adamlar dara düşmüşler, yanına gelmemişler!” sözleri dikkat çekiyor. Saadet’in evlilik haberiyle çılgına dönen Vartolu’nun neler yapacağı merakla bekleniyor. İşte, Çukur 26. bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Vartolu, Nazım ve Emrah arasında kurulan ittifak yeni bir mücadelenin başlangıcı olur. İdris Koçovalı, Vartolu’nun önünde sadece iki seçenek bırakmıştır; Vartolu ya Salih Koçovalı olup Saadet’le evlenebilecektir ya da Vartolu olarak karşısına tüm Çukur’u alacaktır. Ancak İdris, beklenmedik bir sürprizle karşılaşacaktır. Çukur’un bazı erkekleri Vartolu’nun yanında yer almaktadır. Yamaç, bu güç birlikteliğinin neler getireceği konusunda endişelenirken; Sena da harekete geçer ve beklenmedik birinin kapısını çalar. Tüm dengelerin tamamen değiştiği Çukur’da yaşanacak büyük bir tehlike ise başta Yamaç olmak üzere pek çok kişinin hayatını derinden etkileyecektir.
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