Çukur 26. bölüm fragmanında ittifak kuruluyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Televizyon
22.04.2018 - 18:28, Son Güncelleme:

Çukur 26. bölüm fragmanında ittifak kuruluyor

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Çukur 26. bölüm fragmanında ittifak kuruluyor

Çukur dizisi yayınlanan 26. bölüm fragmanıyla izleyicilerine aksiyon dolu dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Vartolu, Nazım ve Emrah arasında kurulan ittifak yeni bir mücadelenin başlangıcı olur. İşte, Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Çukur’un adamlarına dövmesini gösteren Vartolu “Benim sizden bir farkım yok. Ben de sizlerden biriyim!” sözleriyle şaşırtırken, Vartolu’nun yanına geçen adamlar İdris’in yüzüne bakamıyor. İdris’in olayların sorumlusu olarak gördüğü Selim’e, “Hepsini kontrol edecek olan da dertlerini dinleyecek olan da sensin. Sen ne yapmışsın? Adamlar dara düşmüşler, yanına gelmemişler!” sözleri dikkat çekiyor. Saadet’in evlilik haberiyle çılgına dönen Vartolu’nun neler yapacağı merakla bekleniyor. İşte, Çukur 26. bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Vartolu, Nazım ve Emrah arasında kurulan ittifak yeni bir mücadelenin başlangıcı olur. İdris Koçovalı, Vartolu’nun önünde sadece iki seçenek bırakmıştır; Vartolu ya Salih Koçovalı olup Saadet’le evlenebilecektir ya da Vartolu olarak karşısına tüm Çukur’u alacaktır. Ancak İdris, beklenmedik bir sürprizle karşılaşacaktır. Çukur’un bazı erkekleri Vartolu’nun yanında yer almaktadır. Yamaç, bu güç birlikteliğinin neler getireceği konusunda endişelenirken; Sena da harekete geçer ve beklenmedik birinin kapısını çalar. Tüm dengelerin tamamen değiştiği Çukur’da yaşanacak büyük bir tehlike ise başta Yamaç olmak üzere pek çok kişinin hayatını derinden etkileyecektir. 

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