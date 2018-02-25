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Çukur 18. yeni bölüm 2. fragmanında şok sözler: Vartolu senin oğlun

Çukur dizisinin yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. 26 Şubat Pazartesi günü ekrana gelecek olan Çukur 18. bölümüne dair daha detaylı bilgi veren yeni fragmana ‘Vartolu senin oğlun’ sözleri damga vurdu. Öte yandan Komiser Emrah- Yamaç karşılaşması öne çıkan bir diğer detay oldu. İşte Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanları ve kısa bir özet!

Hürriyet Haber
25.02.2018 - 13:01 | Son Güncelleme :

Çukur yeni bölüm 2. fragmanı dizinin yayın tarihine kısa bir süre kala paylaşıldı. Geçtiğimiz haftalarda kadrosuna Alperen Duymaz’ı dahil eden Çukur’un 18.bölümünde; Komiser Emrah’ın Çukur’a gelmesiyle Koçovalılar yeni bir düşmana sahip olur. İdris, karşılaştığı büyük tehlikeden kurtulmaya çalışırken, Yamaç ise yeni düşmanını tanıyacaktır. Aynı zamanda ağabeyi olan Komiser Emrah, en çok Sena’yı etkileyecektir. Sena geçmiş korkularıyla yüzleşirken, Selim’in siper olduğu kurşunlar, tüm taşları yerinden oynatacaktır. Bu sırada İdris ise karşılaşacağı sürprizle hayatının en büyük şokunu ve pişmanlığını yaşayacaktır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Vartolu’nun içinde olduğu otomobilin alevler içinde kalması ekran başındakileri şoke ederken, Alperen Duymaz’ın canlandırdığı Emrah karakterinin mahalleye gelişi başta Koçovalılar olmak üzere Çukur’daki herkesin hayatını etkiledi. Vartolu’nun evinden çıkan cenaze tüm dengeleri sonsuza kadar değiştirdi. Çukur’daki yüzleşme serisi hiç olmadığı kadar sert devam etti. Çukur’a gelen davetsiz misafir fırtına etkisi yarattı. Başta Yamaç, Sena ve İdris olmak üzere herkes başına geleceklerden bihaberdir Çukur’da dengelerin sarsıldığı, çalkantılı bir dönem başladı. 

 

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