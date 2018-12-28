“Çok konuşuyorsun Cansu! Bir dinle!” Fatih Ürek fena sinirlendi!
Kanal D’nin sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı, beğeni ile izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da bugün; Elif, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan eleştirileri Cansu'nun beğenmesine tepki gösterdi.
Yaşanan tartışmada olaya müdahale eden Fatih Ürek, Cansu'nun hakaret içerikli yazıyı beğenmesine ve sözünü kesmesine fazlasıyla sinirlendi.
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleri ile hafta içi her gün saat 12.15’te Kanal D’de.
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