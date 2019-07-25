“Çok Güzel Hareketler”in yaz turnesi başlıyor!
Kanal D’de ekrana gelen “Çok Güzel Hareketler 2” ekibi turneye çıkıyor.
Sezon boyu kapalı gişe sahneledikleri skeçleri ile tüm Türkiye’ye hem BKM Mutfak’ta, hem ekranda kahkaha attıran ÇGH2 ekibi, ilk yaz turnesine başlıyor.
Çeşme, Kuşadası, Bodrum, Datça ve Marmaris’in açıkhava mekanlarında seyirciyle buluşacak olan 22 kişilik ekip, turne hazırlıklarına Köyceğiz’de aralıksız devam ediyor.
Fenomen skeçler “Canımız Sıkılır”, “Açın Kapıyı”, “Mahalle Katkısı”, “Ezik Müzikali” ve “Dilli Bebek”in yepyeni versiyonlarıyla, ustaları Yılmaz Erdoğan’la ilk yaz turnesine çıkacak olan ekip, turne için geri sayıma başladı.
26 Temmuz’da Çeşme’de başlayacak turne 31 Temmuz’da Marmaris’te bitecek.
Turne programı:
26 TEMMUZ CUMA ÇEŞME AMFİ TİYATRO
27 TEMMUZ CUMARTESİ KUŞADASI AVM AMFİ TİYATRO
29 TEMMUZ PAZARTESİ BODRUM ANTİK TİYATRO
30 TEMMUZ SALI DATÇA AMFİ TİYATRO
31 TEMMUZ ÇARŞMBA MARMARİS AMFİ TİYATRO
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