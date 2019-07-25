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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
25.07.2019 - 09:50, Son Güncelleme:

“Çok Güzel Hareketler”in yaz turnesi başlıyor!

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“Çok Güzel Hareketler”in yaz turnesi başlıyor!

Kanal D’de ekrana gelen “Çok Güzel Hareketler 2” ekibi turneye çıkıyor.

Sezon boyu kapalı gişe sahneledikleri skeçleri ile tüm Türkiye’ye hem BKM Mutfak’ta, hem ekranda kahkaha attıran ÇGH2 ekibi, ilk yaz turnesine başlıyor.

Çeşme, Kuşadası, Bodrum, Datça ve Marmaris’in açıkhava mekanlarında seyirciyle buluşacak olan 22 kişilik ekip, turne hazırlıklarına Köyceğiz’de aralıksız devam ediyor.

Fenomen skeçler “Canımız Sıkılır”, “Açın Kapıyı”, “Mahalle Katkısı”, “Ezik Müzikali” ve “Dilli Bebek”in yepyeni versiyonlarıyla, ustaları Yılmaz Erdoğan’la ilk yaz turnesine çıkacak olan ekip, turne için geri sayıma başladı.    

26 Temmuz’da Çeşme’de başlayacak turne 31 Temmuz’da Marmaris’te bitecek.

“Çok Güzel Hareketler”in yaz turnesi başlıyor

Turne programı:

26 TEMMUZ CUMA                          ÇEŞME AMFİ TİYATRO

27 TEMMUZ CUMARTESİ                KUŞADASI AVM AMFİ TİYATRO

29 TEMMUZ PAZARTESİ                 BODRUM ANTİK TİYATRO

30 TEMMUZ SALI                            DATÇA AMFİ TİYATRO

31 TEMMUZ ÇARŞMBA                   MARMARİS AMFİ TİYATRO

 

 

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