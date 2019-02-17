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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.02.2019 - 10:38, Son Güncelleme:

Çok Güzel Hareketler Bunlar yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı

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Çok Güzel Hareketler Bunlar yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Çok Güzel Hareketler Bunlar yeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Birbirinden yetenekli 22 gençten oluşan Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibi, sadece oyunculukları ile değil, kendi yazdıkları skeçleri ile de izleyenleri kahkahaya boğuyor. İşte, Çok Güzel Güzel Hareketler Bunlar yeni bölümünden ilk görüntüler

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçler izleyenlere eğlenceli anlar yaşatacak!

Sekiz skeçten oluşan ikinci bölüm izleyicileri yine kahkahaya boğacak. Bu haftaki skeçlerin konuları ise şöyle; ÇGH’de müzikal zamanı! Dans, müzik, yetenek hepsi bu skeçte. “Ezik Müzikali” ile ekran karşısında dans etmeye hazır olun. Yurtdışına seyahate gitmek isteyen üç gencin schengen vizesi vardır. Peki ya yengen vizesi yoksa? Tık tık tık! Ya da Zır zır zır! Ne yapsa da evine girmek için kapıyı açtıramayan adamın kapı önü macerası çok güldürecek.

Kız arkadaşından ayrılan gencin son pişmanlığı fayda edecek mi? Anne ve babasının yanlış anlaşılmalarla dolu tartışmasına şahit olan ergen genç, bildikleri ile hem anne babasını hem de seyirciyi şaşkına çevirecek. Kahvaltı salonu deyip geçmeyin… Anne eli değmişçesine hazırlanan bir kahvaltıya ve sonrasında yaşanacaklara kim hayır diyebilir? Kızın, anne ve babası ile tanışmaya gelen damat adayı ailenin beklediğinden çok farklı ise neler olur?

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