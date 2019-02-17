Çok Güzel Hareketler Bunlar yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Çok Güzel Hareketler Bunlar yeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Birbirinden yetenekli 22 gençten oluşan Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibi, sadece oyunculukları ile değil, kendi yazdıkları skeçleri ile de izleyenleri kahkahaya boğuyor. İşte, Çok Güzel Güzel Hareketler Bunlar yeni bölümünden ilk görüntüler
Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçler izleyenlere eğlenceli anlar yaşatacak!
Sekiz skeçten oluşan ikinci bölüm izleyicileri yine kahkahaya boğacak. Bu haftaki skeçlerin konuları ise şöyle; ÇGH’de müzikal zamanı! Dans, müzik, yetenek hepsi bu skeçte. “Ezik Müzikali” ile ekran karşısında dans etmeye hazır olun. Yurtdışına seyahate gitmek isteyen üç gencin schengen vizesi vardır. Peki ya yengen vizesi yoksa? Tık tık tık! Ya da Zır zır zır! Ne yapsa da evine girmek için kapıyı açtıramayan adamın kapı önü macerası çok güldürecek.
Kız arkadaşından ayrılan gencin son pişmanlığı fayda edecek mi? Anne ve babasının yanlış anlaşılmalarla dolu tartışmasına şahit olan ergen genç, bildikleri ile hem anne babasını hem de seyirciyi şaşkına çevirecek. Kahvaltı salonu deyip geçmeyin… Anne eli değmişçesine hazırlanan bir kahvaltıya ve sonrasında yaşanacaklara kim hayır diyebilir? Kızın, anne ve babası ile tanışmaya gelen damat adayı ailenin beklediğinden çok farklı ise neler olur?
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