Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Batuhan Soyaslan kimdir?
Batuhan Soyaslan, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kadrosunda gösterdiği performans ile merak konusu oldu. Tiyatroya lise 1'de başlayan Batuhan Soyaslan, üniversite eğitimini ise Çevre Mühendisliği bölümünde almıştır. Peki, Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Batuhan Soyaslan kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Batuhan Soyaslan, İstanbul'un Fatih ilçesinde 25 Mayıs 1992 tarihinde dünyaya gelmiştir.
Mevlana İlköğretim Okulu’nda ilköğretim ve ortaöğretimimi tamamladıktan sonra, liseyi Şişli Anadolu Lisesi’nde okudu. Tiyatroya lisede başlayan Batuhan Soyaslan, detayları şu ifadelerle aktarmıştır.
Tiyatroya 9. sınıfta başladım. Tiyatroya o kadar çok bağlandım, o kadar çok sevdim ki; üniversiteyi Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği'nde okudum. Şu anda da yüksek lisans yapıyorum. Yine çevre mühendisliği... Alaylıyım ve bundan gurur duyuyorum.
Oyunculuk benim için; olamadıklarıma, benden bir şeyler katarak hayat verme çabası. Hayatın renk yelpazesi, heyecanı... Anandan babandan veya etraftan çekinip de söyleyemediklerini, ustanın öğretileri doğrultusunda aktarma biçimi.
Daha önceleri lisede tiyatro yaptım. Birkaç ödülüm var. 2012’de bir kitap yazdım. 'Gözyaşı Hırsızları' ismi. Sonrasında farklı tiyatro ekiplerinde yer aldım. Çocuk oyunu, doğaçlama, yetişkin oyunu derken hayalimdeki yere, BKM Mutfak’a geldim. Hayallerimin içindeyim."
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