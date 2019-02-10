Çok Güzel Hareketler Bunlar Fatih Öztürk kimdir?
Fatih Öztürk, Çok Güzel Hareketler Bunlar kadrosunda merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki, Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncuları arasında bulunan Faik Öztürk kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncuları arasında dikkat çeken Fatih Öztürk, 17 Haziran 1984 İstanbul Şişli doğumludur. İlk orta ve lise eğitimini İstanbul'da çokta başarılı olmayan bir şekilde tamamladıktan sonra, 2003 yılında Kütahya İşletme bölümünü kazanan Fatih Öztürk, kendisini şu şekilde ifade ediyor;
"Bir gün işletme dersinde nedenini anlamadığım bir şekilde dersten atıldıktan sonra kantinde çay içerken tiyatro kulübünün afişini gördüm ve gruba katıldım. Daha sonra konservatuvar sınavlarına hazırlanarak 2008 yılında Eskişehir konservatuvar oyunculuk bölümünü kazandım. Birinci sınıfın ilk derslerinden birinde yine dersten atıldım ve kantine gittim yine çay içtim fakat herhangi bir afiş görmedim. 2012 yılında okuldan mezun olduktan sonra Bp reklam kampanyasında üç sene oynadım .
Daha sonra 2018 senesi BKM Mutfak Ekibine katıldım."
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