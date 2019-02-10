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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.02.2019 - 16:44, Son Güncelleme:

Çok Güzel Hareketler Bunlar Ezgi Yürekoğlu kimdir ve kaç yaşında?

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Çok Güzel Hareketler Bunlar Ezgi Yürekoğlu kimdir ve kaç yaşında?

Ezgi Yürekoğlu, Çok Güzel Hareketler Bunlar kadrosunda merak edilen isimler arasında önemli bir yer tutuyor. Peki, Ezgi Yürekoğlu kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler

Ezgi Yürekoğlu, 12 Şubat 1990 tarihinde Tarsus’ta dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerini ve hayatına dair bazı detayları şu sözlerle ifade ediyor;

"Oyuncu olma hayaliyle yanıp tutuşan bir gençken, 2008 yılında kendimi, Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Fakültesi’nde (uzun yazınca havalı oluyor) buldum.  Çünkü oyuncu olmak isteyen her genç gibi “önce bir mesleğim olmalıydı”. Genelde aileler böyle der. Benimkiler de dedi, çok da normal karşıladım ve durumu fırsata çevirdim. Zira üniversitede, tiyatro kulübüyle tanıştım ve bu andan itibaren; üniversiteye gitmek hobim, tiyatro ise İstanbul’a gelme sebebim oldu. Burada birçok tiyatro oyununda; oyuncu, yönetmen yardımcısı, kostümcü, aksesuarcı olarak görev aldım.

2013 yılında mezun olmamla, 1 sene çeşitli çocuk oyunlarında ve belediyelerde yetişkin oyununda oynadım. 2014 yılında ise Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümünde Yüksek Lisansa başladım. 2 yıl daha zaman kazanmıştım. Beklediğimden çabuk geçen 2 sene sonunda ne yapacağımı bilemez haldeyken birkaç reklam görüşmesine gittim.  Çok azı oldu. Başka bir amatör tiyatro oyunundan sonra, nihayet BKM Mutfak’la tanıştım. 2016 yılından beri hayallerimi gerçekleştirdiğim, iyi ki buradayım ve bu ekibin parçasıyım dediğim yerdeyim."

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