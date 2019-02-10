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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.02.2019 - 15:30, Son Güncelleme:

Çok Güzel Hareketler Bunlar Eda Nur Hancı kimdir?

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Çok Güzel Hareketler Bunlar Eda Nur Hancı kimdir?

Çok Güzel Hareketler Bunlar kadrosunun genç isimlerinden birisi olan Eda Nur Hancı, skeçlerde dikkat çeken oyuncular arasında yer alıyor. İşte, kendi ifadeleriyle Eda Nur Hancı hakkında merak edilenler

23 Ocak 1996’da İstanbul’da doğdum. Çok Güzel Hareketler Bunlar kadrosunda performansı ile dikkat çeken Eda Nur Hancı, kendisini şu şekilde tanımlıyor;

"Liseyi, Terakki Vakfı Okulları Şişli Terakki Lisesi’nde 1 yıl İngilizce hazırlıkla okudum. Bu sırada biraz Almanca da öğrendim. Lisenin başında dilimi geliştirmek için Kanada ve Amerika’da kaldım. Döndüğümde, tüm okul hayatım boyunca amatörce yaptığım oyunculuğu daha profesyonel bir zeminde ilerletmek istediğimi fark ettim. Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde temel oyunculuk eğitimi almaya başladım. Eğitimden sonra aynı kurumun bünyesinde tiyatro oyunlarında rol aldım.

Çevremdeki herkes ‘oyuncu olacak bu yaa, kesin konservatuar okur’ derken Galatasaray Üniversitesi Felsefe bölümünü kazandım. Okulun dili de Fransızca olunca  1 yıl daha hazırlık okumuş oldum. Böyle eğitimimi uzata uzata giderken, oyun çevirileri yapmaya başladım. Hatta kendi çevirdiğim oyunda oynama fırsatı buldum ya da kendi oynadığım oyunu çevirdim, artık siz nereden bakarsanız...

Bu sırada doğaçlama tiyatro yaptım ve kısa süre Youtube’ta bir kanalda metin yazarı olarak çalıştım. Dilleri toparlarsak İngilizcem çok iyi, Fransızcam iyi ve çat pat denecek bir de Almancam var. He bir de Latince ve Eski Yunanca okuyabiliyorum ama ne işime yarayacak henüz bir fikrim yok...

En çok beni anlatan şeyler; okumak, izlemek ve sonra bunları birleştirip oynamak. Seyahat etmeyi de aşırı severim, bütçem ve zamanım oldukça atom karınca gibi seyahat ederim.

Şimdi geldik en güzel kısma; bu oluşumun parçası olma kısmına. ..Bir arkadaşımın aracılığıyla BKM Mutfak’ın oyuncu seçmesinden haberdar olup başvuru yaptım ve bir sürü elemeden geçerek Çok Güzel Hareketler 2. Kuşak ekibine dahil oldum. Sevgili ustam ve ekip arkadaşlarımla yapacaklarım için şimdiden çok kocaman heyecanlıyım!"

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