Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni bölüm fragmanları yayınlandı mı? | Bu hafta hangi skeçler var?
Kanal D ekranlarında her pazar ekranlara gelen ve izleyicilere kahkaha tufanı yaşatan Çok Güzel Hareket 2'de birbirinden eğlenceli skeçler yine seyircilere keyifli anlar yaşatacak. Program, bu hafta da keyifli skeçlerle izleyicilerin beğenisini toplayacak. Peki, 7 Nisan'da evlerinize konuk olacak olan Çok Güzel Hareketler 2 'de bu hafta neler olacak? İşte,Çok Güzel Hareketler 2'nin eğlenceli fragmanları...
Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın, yönetmenliğini ise Özge Toprak’ın üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2, 7 Nisan Pazar akşamı saat 19.45'te Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak. Ahmet Hilmi Deler, Atakan Çelik, Ayşegül Yılmaz, Batuhan Soyaslan, Begüm Çağla Taşkın,Cemile Canyurt, Cihan Talay, Ecem Bayır, Eda Nur Hancı, Engin Demircioğlu, Evliya Aykan, Ezgi Özyürekoğlu, Fatih Öztürk, Fatma Tezcan, Gözde Şencan, Gürhan Altundaşar, Hamza Yazıcı, Metin'in oyuncu kadrosunda bulunduran Çok Güzel Hareketler'de bu hafta da izleyenler keyifli anlar geçirecek ve gülmeye doyacak. İşte Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni bölüm fragmanları ve birbirinden farklı skeçleri...
BU HAFTA HANGİ SKEÇLER VAR?
Aşk itirafı karşılıksız kalan gencin “Hey Corç versene Borç” a bağladığı anlar!
Böyle dünürlük görülmedi! Dünürler, skeçte sevgi yumağı olacak kahkahalar havada uçuşacak.
Kaynanazede bir damadın traji komik hikayesine ve hayatı boyunca tüm kararlarını “fark etmez" diye geçiştiren kızın içine düştüğü durumlara çok güleceksiniz.
Torunu ile kuşak çatışması yaşayan dedenin rap performansına hazır olun!
İki arkadaş bahis bayisine gelecek. Bugüne kadar hiç maç kazanamayan bu ikiliye abi ve babanın da katılmasıyla ortam cümbüşe dönecek.
Bu spor salonunda yok yok! Ego var, kas var, pilates, alın teri hatta baklava bile var!
Okumanın yaşı mı olur demeyin! Ve bu haftaki “Çok Güzel Hareketler”i sakın kaçırmayın.
AÇ KAPIYI 2 YİNE BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Çok Güzel Hareketler 2’nin oyuncularından Gürhan Altundaşar’ın canlandırdığı Necdet karakteri “Açın kapıyı” esprisi izleyicilerden tam not almıştı. Bunun devamında "Açın kapıyı" skecinin ikinci versiyonunu da izleyiciler ile buluşturan ekip bir kez daha alkışlandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle