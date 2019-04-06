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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
06.04.2019 - 19:37, Son Güncelleme:

Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni bölüm fragmanları yayınlandı mı? | Bu hafta hangi skeçler var?

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Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni bölüm fragmanları yayınlandı mı? | Bu hafta hangi skeçler var?

Kanal D ekranlarında her pazar ekranlara gelen ve izleyicilere kahkaha tufanı yaşatan Çok Güzel Hareket 2'de birbirinden eğlenceli skeçler yine seyircilere keyifli anlar yaşatacak. Program, bu hafta da keyifli skeçlerle izleyicilerin beğenisini toplayacak. Peki, 7 Nisan'da evlerinize konuk olacak olan Çok Güzel Hareketler 2 'de bu hafta neler olacak? İşte,Çok Güzel Hareketler 2'nin eğlenceli fragmanları...

Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın, yönetmenliğini ise Özge Toprak’ın üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2, 7 Nisan Pazar akşamı saat 19.45'te Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak. Ahmet Hilmi Deler, Atakan Çelik, Ayşegül Yılmaz, Batuhan Soyaslan, Begüm Çağla Taşkın,Cemile Canyurt, Cihan Talay, Ecem Bayır, Eda Nur Hancı, Engin Demircioğlu, Evliya Aykan, Ezgi Özyürekoğlu, Fatih Öztürk, Fatma Tezcan, Gözde Şencan, Gürhan Altundaşar, Hamza Yazıcı, Metin'in oyuncu kadrosunda bulunduran Çok Güzel Hareketler'de bu hafta da izleyenler keyifli anlar geçirecek ve gülmeye doyacak. İşte Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni bölüm fragmanları ve birbirinden farklı skeçleri...

BU HAFTA HANGİ SKEÇLER VAR?

Aşk itirafı karşılıksız kalan gencin “Hey Corç versene Borç” a bağladığı anlar!

Böyle dünürlük görülmedi! Dünürler, skeçte sevgi yumağı olacak kahkahalar havada uçuşacak.

Kaynanazede bir damadın traji komik hikayesine ve hayatı boyunca tüm kararlarını “fark etmez" diye geçiştiren kızın içine düştüğü durumlara çok güleceksiniz.

Torunu ile kuşak çatışması yaşayan dedenin rap performansına hazır olun!

İki arkadaş bahis bayisine gelecek. Bugüne kadar hiç maç kazanamayan bu ikiliye abi ve babanın da katılmasıyla ortam cümbüşe dönecek.

Bu spor salonunda yok yok! Ego var, kas var, pilates, alın teri hatta baklava bile var!

Okumanın yaşı mı olur demeyin! Ve bu haftaki “Çok Güzel Hareketler”i sakın kaçırmayın.

AÇ KAPIYI 2 YİNE BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Çok Güzel Hareketler 2’nin oyuncularından Gürhan Altundaşar’ın canlandırdığı Necdet karakteri “Açın kapıyı” esprisi izleyicilerden tam not almıştı. Bunun devamında "Açın kapıyı" skecinin ikinci versiyonunu da izleyiciler ile buluşturan ekip bir kez daha alkışlandı.

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