Çok Güzel Hareketler 2’nin ilk bölümünü tüm ekip birlikte izledi!
Ekranların beğeni ile izlenen eğlence programı Çok Güzel Hareketler, BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosuyla pazar akşamı ilk bölümüyle Kanal D’de ekrana geldi. Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın, yönetmenliğini ise Özge Toprak’ın üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2’nin ilk bölümünü izlemek için tüm ekip bir araya geldi.
BKM Mutfak’ta gerçekleştirilen izlemeye; Yılmaz Erdoğan ve tüm BKM Mutfak ekibi katıldı. Heyecanları yüzlerinden okunan oyuncular ilk bölümü kahkahalar eşliğinde izledi.
Erdoğan’dan oyuncularına övgü!
İzleme bittikten sonra tüm oyuncuları sahneye çağıran Yılmaz Erdoğan, “Yıllar önce BKM Mutfak’ta dikilen ağacı yeşertmeye devam ettiğiniz için, o günkü fikrin doğru olduğunu bugün de ispat ettiğiniz için sizi çok seviyorum” sözleriyle ekibini kutladı.
Çok Güzel Hareketler 2, yeni bölümüyle 17 Şubat Pazar akşamı Kanal D’de!
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