Çok Güzel Hareketler 2'nin 16. bölüm fragmanı yayınlandı | Bu hafta hangi skeçler var?
Kanal D ekranlarında izleyenlere kahkaha tufanı yaşatan Çok Güzel Hareketler 2 bu hafta yine birbirinden keyifli skeçlerle ekranlara gelecek. Çok Güzel Hareketler 2'nin 16. bölümünde, birbirinden farklı skeçler ekranlara damga vuracak. Peki, Çok Güzel Hareketler 2'nin 16. bölümünde neler olacak? Bu hafta hangi skeçler var? İşte, programın 16. bölümü ile ilgili merak edilenler...
Yönetmenliğini Özge Toprak’ın üstlendiği, genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın yaptığı 'Çok Güzel Hareketler 2 keyifli skeçleri ile pazar akşamı izleyici karşısına çıkacak. İşte, Çok Güzel Hareketler 2'nin 16. bölüm fragmanı...
Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak ekibinin yazıp oynadığı yeni skeçlerle gülmeye ve kahkaha atmaya doyacaksınız. Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleriyle 2 Haziran Pazar akşamı Kanal D ekranlarında...
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