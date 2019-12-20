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Televizyon
20.12.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

“Çok Güzel Hareketler 2”den Can Yaman’a gönderme...

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“Çok Güzel Hareketler 2”den Can Yaman’a gönderme...

Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın, yönetmenliğini ise Özge Toprak Bahıt’ın üstlendiği “Çok Güzel Hareketler 2” bu pazar yeni bölümü ile ekrana geliyor.

Birbirinden komik skeçlerin ekrana geleceği programda bu hafta, “Çok Güzel Hareketler 2” nin alt yapı ekibinin oynadığı skeç damgasını vuracak. Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından biri olan Can Yaman’a göndermenin yapıldığı skeç herkesi kahkahaya boğacak.

“Çok Güzel Hareketler 2” yeni bölümü ile pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.

İspanya'da Can Yaman izdihamıBir televizyon programına konuk olmak için İspanya’nın başkenti Madrid’e gelen oyuncu Can Yaman’ı havalimanı terminalinde yaklaşık 2 bin İspanyol hayranı karşıladı. Can Yaman, Madrid havalimanında kendisini bekleyen kalabalığın arasından polis eşliğinde geçti.
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