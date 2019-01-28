Çok Güzel Hareketler 2 ne zaman başlayacak? İşte fragman
Çok Güzel Hareketler 2 ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı, eğlenceli dolu programın sevenleri tarafından sorgulanmaya başladı. Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçlerle izleyiciler kahkaha tufanı yaşayacak. Çok Güzel Hareketler 2 çok yakında Kanal D ekranlarında olacak.
Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleriyle yakında Kanal D’de!
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