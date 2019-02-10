Çok Güzel Hareketler Bunlar Ecem Sena Bayır kimdir?
Ecem Sena Bayır, sahnedeki performansıyla Çok Güzel Hareketler Bunlar kadrosunun dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Hala öğrenci olduğunu dile getiren Ecem Sena Bayır, sahne tecrübesi hakkında bazı ifadelere yer verdi. Peki, Çok Güzel Hareketler Bunlar Ecem Sena Bayır kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Ecem Sena Bayır, 11 Nisan 1996’da Beyoğlu’nda dünyaya geldi. İşte, Ecem Sena Bayır'ın kendi ifadeleriyle biyografisi;
"İstanbul Üniversitesi Dilbilimi Bölümü’nde okuyorum. Aslında bitmesi gerekiyordu fakat alttan derslerim var. Ailem de beni kep töreninde kep atarken gördüğü için mezun oldum sanıyor.
Küçükken aynanın karşısında izlediğim dizi ve filmlerdeki karakterleri oynamaya çalışırdım. Bu benim için bir oyun gibiydi. Bu oyunu oynarken mutlu oluyordum. Ailem endişelenmişti bir ara, çünkü yakalandığımda kötü bir şey yaparken yakalanmış gibi panikliyordum.
Konservatuvar okumak istemiştim ama lisede yabancı dil tercih ettiğimden üniversitede de dille alakalı bir bölüm tercih ettim. BKM Mutfak’a gelene kadar bir sahne tecrübem yoktu. Üniversite zamanlarında sınıf arkadaşlarımla bir web sitesi kurduk bir süre onunla ilgilendim. 1.73 boyundayım 53 kiloyum. Olmaktan çok mutlu olduğum bir yerdeyim. "
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