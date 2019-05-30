Çocuklar Duymasın'ın Fısfıs İsmail'i Süleyman Yağcı kimdir?
Süleyman Yağcı, Çocuklar Duymasın'ın Fısfıs İsmail'i olarak tanındı. Komik tiplemesi ile izleyicinin gönlünde taht kuran Süleyman Yağcı’nın hayatı merak ediliyor. Peki, Çocuklar Duymasın'ın Fısfıs İsmail'i Süleyman Yağcı kimdir?
Süleyman Yağcı, 23 Ağustos 1964 tarihinde Rize’de dünyaya geldi. Asıl mesleği ambulans şoförlüğüdür ancak 2004 yılında rol aldığı Çocuklar Duymasın isimli diziyle başladı. Fısfıs İsmail karakteri ile gönüllerde taht kurdu.
Rol Aldığı Dizi ve Filmler:
Çiçek Taksi
Kara Melek
Tatlı Kaçıklar
Ayrılsak da Beraberiz
Yılan Hikayesi
Dikkat Bebek Var
Eyvah Kızım Büyüdü
Üvey Baba
Reyting Hamdi
Çocuklar Duymasın
Emret Komutanım
Kadın Her Zaman Haklıdır
Saklambaç
Doktorlar
Güldünya
Osmanlı Cumhuriyeti
Geniş Aile
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