Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanında Meltem ve Tutku karşı karşıya

Kanal D ekranlarının efsanevi aile dizisi Çocuklar Duymasın yeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Pazar günleri ekrana gelen Çocuklar Duymasın bu hafta 32. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Havuç'un kız arkadaşı ile tanışan Meltem, Alev'in, Tutku'ya çok benzediğini düşünür ve gerçeklerin peşine düşer. Sonunda beklenen gün gelmiştir. Havuç, Meltem ile Alev'i (Tutku) tanıştırır. Karşısında Alev'i gören Meltem, şaşkına döner. Meltem, Alev'in Tutku olduğundan hem emindir hem de değil. Psikoloğu ile konuşan Meltem yaşadığı durumu ona da anlatır.

Alev'in, Tutku'ya çok benzediğini düşünen Meltem gerçeklerin peşine düşer ve dedektif tutmaya karar verir. Peki Meltem, Alev'in Tutku olduğunu öğrenebilecek mi?





YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Son zamanlarda çevresindeki herkesten beyaz saçları ile ilgili eleştiri alan Taş Fırın Haluk, farkında olmadan geri dönüşü olmayan bir yola girer! Dar Gömlek Tolga’nın aklına uyan Haluk, saçlarındaki beyazları koyultmak için bir şampuan kullanır. Fakat sonuç Haluk’u hiç de mutlu etmez. Saçlarının yeni halini Meltem’den bile saklayan Haluk, şapka ile dolaşmaya başlar. Haluk’un yeni saçları büyük merak konusudur. Meltem, Gönül ve Tuna Haluk’un şapkasını çıkarmaya çalıştıkça bir birinden komik anlar yaşanır.

Öte yandan Gönül ve Tuna, Özlem ve Sertaç’ı yemeğe davet eder. Ailenin, Özlem’in Sertaç’tan ayrılmasını sağlayacak büyük bir planı vardır.