Çocuklar Duymasın 70. bölüm fragmanında Gece'den şok teklif
Çocuklar Duymasın dizisi yayınlanan 70. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Gece, Meltem'i buluşmaya ikna edebilecek mi? İşte, Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Çocuklar Duymasın dizisinin 70. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Gece, Meltem'in evine geliyor, olanlar oluyor. İşte, Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Haluk’un iyiliği için Meltem’le buluşmak isteyen Gece, Meltem’den olumlu bir yanıt alamayınca, Haluk ve Meltem’in evine gelir. Kendisini Meltem’in üniversiteden arkadaşı olarak tanıştıran Gece, Haluk ve Emine’den beklediği ilgiyi görür. Meltem, Zeynep’le birlikte eve geldiğinde Gece ile karşılaşınca ne yapacaktır?
Öte yandan Dominant Gönül, Zero Tuna’ya çok kızgındır. Tuna her ne yaptıysa Gönül’ü çileden çıkarmayı başarmıştır. Gönül, Tuna’dan boşanmaya karar verince ortalık karışır.
Havuç ve Simay düğün için davetli listesi hazırlamaya başlarlar. Beklenmedik isimlerin listeye yazılmasıyla, davetli listesi epey kabarır.
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