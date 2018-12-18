Çocuklar Duymasın 62. bölüm fragmanında Sultan evi terk ediyor
Çocuklar Duymasın dizisi yayınlanan 62. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Rıza ile kavga edip evi terk eden Sultan, soluğu dünürleri Taş Fırın Haluk ve Meltem’in yanında alır. İşte, Çocuklar Duymasın 62. bölüm fragmanı.
Çocuklar Duymasın dizisinin 62. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Rıza'nın karısı Sultan Hanım'ı eve döndürmek için çabaları bu haftaya damga vuruyor. İşte, Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Rıza ile kavga edip evi terk eden Sultan, soluğu dünürleri Taş Fırın Haluk ve Meltem’in yanında alır. Hiç kimse Sultan’ın, Haluk ve Meltem’in yanına geldiğini bilmemektedir. Diğer tarafta Rıza, Sultan’ı yana yakıla aramaktadır.
Sultan ile aynı evde yaşamak, Haluk ve Meltem’in bütün düzenini değiştirir. Sultan altın gününü bile Haluk ve Meltem’in evinde yapmaya kalkınca, ortalık karışır. Haluk ve Meltem’in, Sultan ve Rıza’yı barıştırmaktan başka çaresi yoktur. Öte yandan Tuna arabayı çok hızlı kullanırken farkında olmadan Haluk’un üstüne çamurlu su sıçratır. Haluk kendisini ıslatanın Tuna olduğunu bilmez ama onu kimin ıslattığını bulacaktır. Haluk’un gazabından korkan Tuna’nın, gizlenme çabaları bir birinden komik anlara sahne olur.
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